В мире, где полиция годами безуспешно охотится за самым неуловимым преступником, имя Дьяволика давно стало легендой. Он всегда на шаг впереди своих врагов, скрывает лицо под множеством масок и не оставляет после себя следов. Но однажды обстоятельства складываются так, что сам Дьяволик оказывается в смертельной ловушке вместе со своим главным противником - инспектором Джинко. Пока время неумолимо истекает, инспектор задаёт вопрос, который много лет оставался без ответа: кто такой Дьяволик на самом деле? Впервые загадочный преступник раскрывает историю своего прошлого - путь мальчика без имени, пережившего трагедию и выросшего в жестоком мире, где доверять нельзя никому. Тайны, предательства, опасные игры и борьба за выживание переплетаются в напряжённой истории, которая раскрывает происхождение одного из самых харизматичных антигероев европейского кино и показывает, как рождаются легенды.