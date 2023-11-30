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Постер фильма Фантом. Кто ты?
5.6
Фантом. Кто ты? - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Фантом. Кто ты?
5.6

Фантом. Кто ты?

, 2023
Diabolik: Chi sei?
Италия / боевик, криминал, детектив / 18+
Неуловимый преступник Дьяволик рассказывает историю своей жизни, оказавшись в ловушке вместе с инспектором Джинко
Билеты Трейлеры
Билеты
Постер фильма Фантом. Кто ты?
5.6
Билеты
Фантом. Кто ты? - Дублированный трейлер
Фантом. Кто ты?  Дублированный трейлер

О фильме

В мире, где полиция годами безуспешно охотится за самым неуловимым преступником, имя Дьяволика давно стало легендой. Он всегда на шаг впереди своих врагов, скрывает лицо под множеством масок и не оставляет после себя следов. Но однажды обстоятельства складываются так, что сам Дьяволик оказывается в смертельной ловушке вместе со своим главным противником - инспектором Джинко. Пока время неумолимо истекает, инспектор задаёт вопрос, который много лет оставался без ответа: кто такой Дьяволик на самом деле? Впервые загадочный преступник раскрывает историю своего прошлого - путь мальчика без имени, пережившего трагедию и выросшего в жестоком мире, где доверять нельзя никому. Тайны, предательства, опасные игры и борьба за выживание переплетаются в напряжённой истории, которая раскрывает происхождение одного из самых харизматичных антигероев европейского кино и показывает, как рождаются легенды.

В ролях

Джакомо Джианниотти
Джакомо Джианниотти
Diabolik
Мириам Леоне
Мириам Леоне
Eva Kant
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Ispettore Ginko
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Altea di Vallemberg
Пьер Джорджо Беллоккьо
Пьер Джорджо Беллоккьо
Sergeant Palmer
Кьяра Мартеджани
Кьяра Мартеджани
Elisa Coen
Массимилиано Росси
Массимилиано Росси
Manden
Марио Сгуэлья
Марио Сгуэлья
Emilio
Франческо Турбанти
Франческо Турбанти
Loris
Эмануэле Линфатти
Эмануэле Линфатти
Martin
Микеле Паук
Микеле Паук
Аманда Кампана
Аманда Кампана
Режиссер Антонио Манетти, Марко Манетти
Сценарист Марко Манетти, Luciana Giussani, Антонио Манетти, Angela Giussani
Композитор Pivio, Aldo De Scalzi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 октября 2024
Премьера в мире 30 ноября 2023
Дата выхода
23 июля 2026 Россия Ракета Релизинг
30 ноября 2023 Италия 6+
Бюджет €7 061 000
Сборы в мире $683 424
Производство Mompracem, Rai Cinema, Astorina
Другие названия
Diabolik: Chi sei?, Diabolik: Who Are You?, Diabolik - Chi sei?, Diabolik ¿Quién eres?, Diabolik 3, Diabolik Chi Sei?, Diabolik ist nicht zu fassen, Дьяволик 3

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Фантом. Кто ты? - Дублированный трейлер
Фантом. Кто ты? Дублированный трейлер
Фантом. Кто ты? - Трейлер
Фантом. Кто ты? Трейлер
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Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

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«Фантом. Кто ты?» в кинотеатрах

пт 24 сб 25 вс 26 ср 29
Как купить билеты на сеанс фильма «Фантом. Кто ты?»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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