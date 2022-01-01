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Жан-Поль Саломе
Жан-Поль Саломе
Jean-Paul Salomé
О персоне
Фильмография
Жан-Поль Саломе
Jean-Paul Salomé
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Дата рождения
14 сентября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Париж, Франция
Биография Жан-Поль Саломе
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Фильмография Жан-Поль Саломе
Крестная мама
комедия, криминал
2020, Франция
6.0
Я изображаю труп
комедия
2013, Франция
5.0
Женщины-агенты
исторический, военный, драма
2008, Франция
7.0
Арсен Люпен
мистика, комедия, мелодрама, криминал, боевик, приключения
2004, Франция / Италия / Испания / Великобритания
6.0
Белфегор – призрак Лувра
ужасы, фэнтези, детектив
2001, Франция
5.0
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