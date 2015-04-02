Давайте сразу и начистоту: это фильм об инопланетянах, точнее, не о них, но с их назойливым дружеским участием. И хотя сама догадка об этом их участии, не говоря уж о разных эффектных проделках, возникнет едва ли не к середине фильма – значительно позже, чем, например, в шьямалановских «Знаках», где, к слову сказать, обитатели параллельно-перпендикулярных миров появятся тоже далеко не в первом тайме… так вот, хотя инопланетяне обнаружатся ближе к развязке, придется все-таки о них рассказать и…
Фильм снят абсолютно в том же стиле, что и X-F.
Должно понравиться поклонникам Секретных Материалов.
Сдается мне, что в фильме "Забытое" мне суждено будет увидеть очередную вариацию на эту тему.
Так бы и назвали фильм "Город тьмы 2. Забытое" :)
Жалко, что наш кинорынок засорен фильмами, в которых все друг и дргуа последовательно передирают сюжетные линии.
Я тоже недавно смотрел малобюджетный фантастический фильм (Беглец/Freejack), где была некая корпорация в будущем, которая специализировалась на том, что похищала людей из прошлого в момент, когда те должны были погибнуть. А потом в их тела пересаживали воспоминания богатых дядек, которые за все это заплатили. В общем-то туфта еще та.
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