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Забытое Забытое
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The Forgotten Забытое 2004 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Забытое»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Давайте сразу и начистоту: это фильм об инопланетянах, точнее, не о них, но с их назойливым дружеским участием. И хотя сама догадка об этом их участии, не говоря уж о разных эффектных проделках, возникнет едва ли не к середине фильма – значительно позже, чем, например, в шьямалановских «Знаках», где, к слову сказать, обитатели параллельно-перпендикулярных миров появятся тоже далеко не в первом тайме… так вот, хотя инопланетяне обнаружатся ближе к развязке, придется все-таки о них рассказать и…

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Aleksey3 2 апреля 2015, 12:51
По рекламе, имхо, ничего, собираюсь посмотреть..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bmc 2 апреля 2015, 12:51
Похоже, что Дж. Мур, пообщавшись на съемках "Эволюции" с Д. Духовны заразилась от него манией преследования НЛО.

Фильм снят абсолютно в том же стиле, что и X-F.

Должно понравиться поклонникам Секретных Материалов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
new 2 апреля 2015, 12:51
Извиняюсь, но Господа модераторы, а где тема обсуждения фильма "Долгая помолвка" Жене? Куда писать то???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Keeper 2 апреля 2015, 12:51
После прочтения рецензии понял, что совсем недавно смотрел что-то подобное. Это был "Город тьмы" с Руфусом Сьюэлом, Дженифер Конелли и Кифером Сазерлендом. Та же тема: иноплнетяне собрали людей в кучку в специально скоструированном городе, парящем в космосе, и каждый божий "день" (а дней там не бывает) меняют им воспоминания и меняют сам город. Это у них называется подстройкой. Таким образом они пытаются понять сложную человеческую душу. Но главный герой понимает, что что-то вокруг не так и в итоге раскрывает злостный замысел коварных пришельцев.

Сдается мне, что в фильме "Забытое" мне суждено будет увидеть очередную вариацию на эту тему.

Так бы и назвали фильм "Город тьмы 2. Забытое" :)

Жалко, что наш кинорынок засорен фильмами, в которых все друг и дргуа последовательно передирают сюжетные линии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Keeper 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ->Lica_ от 07/12/2004 - 14:52:45


Я тоже недавно смотрел малобюджетный фантастический фильм (Беглец/Freejack), где была некая корпорация в будущем, которая специализировалась на том, что похищала людей из прошлого в момент, когда те должны были погибнуть. А потом в их тела пересаживали воспоминания богатых дядек, которые за все это заплатили. В общем-то туфта еще та.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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