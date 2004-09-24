Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2004
Online premiere
22 October 2004
World premiere
24 September 2004
Release date
|1 December 2004
|Russia
| Каскад
|16+
|2 December 2004
|Belarus
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|15 November 2004
|Brazil
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|1 November 2004
|France
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|11 November 2004
|Germany
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|26 November 2004
|Great Britain
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|5 November 2004
|Greece
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|26 November 2004
|Ireland
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|18 February 2005
|Italy
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|4 June 2005
|Japan
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|2 December 2004
|Kazakhstan
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|24 September 2004
|Mexico
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|B-15
|22 October 2004
|Spain
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|16
|24 September 2004
|USA
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|2 December 2004
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Budget
$42,000,000
Worldwide Gross
$117,592,831
Production
Revolution Studios, Jinks/Cohen Company, Visual Arts Entertainment
Also known as
The Forgotten, Misteriosa obsesión, Die Vergessenen, Zaboravljeni, Dzīve, kuras nebija, Felejtés, Gizemli Parçalar, I emmoni, L'oubli, Mémoire effacée, Misteriosa Obsessão, Obsesie misterioasa, Os Esquecidos, Pozabljeni, Stranger, Unohdetut, Užmiršti, Varastatud mälestused, Życie, którego nie było, Η εμμονή, Забравените, Забуте, Забытое, フォーガットン, 靈異拼圖, Misteria Obsesion