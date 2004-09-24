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Poster of The Forgotten
6.2
Kinoafisha Films The Forgotten
6.2

The Forgotten

, 2004
The Forgotten
USA / Sci-Fi, Mystery, Thriller, Drama / 18+
Poster of The Forgotten
6.2

Cast

Julianne Moore
Julianne Moore
Telly
Christopher Kovaleski
Sam
Anthony Edwards
Anthony Edwards
Jim
Jessica Hecht
Jessica Hecht
Eliot
Gary Sinise
Gary Sinise
Dr. Jack Munce
Dominic West
Dominic West
Ash
Katie Cooper
Library Clerk
Robert Wisdom
Robert Wisdom
Tim Kang
Tim Kang
Kathryn Faughnan
Alfre Woodard
Alfre Woodard
Felix Solis
Felix Solis
Director Joseph Ruben
Writer Gerald Di Pego
Composer James Horner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2004
Online premiere 22 October 2004
World premiere 24 September 2004
Release date
1 December 2004 Russia Каскад 16+
2 December 2004 Belarus
15 November 2004 Brazil
1 November 2004 France
11 November 2004 Germany
26 November 2004 Great Britain
5 November 2004 Greece
26 November 2004 Ireland
18 February 2005 Italy
4 June 2005 Japan
2 December 2004 Kazakhstan
24 September 2004 Mexico B-15
22 October 2004 Spain 16
24 September 2004 USA
2 December 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $42,000,000
Worldwide Gross $117,592,831
Production Revolution Studios, Jinks/Cohen Company, Visual Arts Entertainment
Also known as
The Forgotten, Misteriosa obsesión, Die Vergessenen, Zaboravljeni, Dzīve, kuras nebija, Felejtés, Gizemli Parçalar, I emmoni, L'oubli, Mémoire effacée, Misteriosa Obsessão, Obsesie misterioasa, Os Esquecidos, Pozabljeni, Stranger, Unohdetut, Užmiršti, Varastatud mälestused, Życie, którego nie było, Η εμμονή, Забравените, Забуте, Забытое, フォーガットン, 靈異拼圖, Misteria Obsesion

Film rating

6.2
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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Updated 9 December 2020
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