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Нью-йоркские истории
Нью-йоркские истории, 1989: актеры и роли
New York Stories
Нью-йоркские истории
1989 / США
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Нью-йоркские истории, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
Фрэнсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
Вуди Аллен
Woody Allen
В ролях
Ник Нолти
Nick Nolte
Розанна Аркетт
Rosanna Arquette
Миа Фэрроу
Mia Farrow
Питер Габриел
Дебора Хэрри
Хезер МакКомб
Талия Шайр
Talia Shire
Джанкарло Джаннини
Giancarlo Giannini
Дон Новелло
Don Novello
Кароль Буке
Carole Bouquet
Вуди Аллен
Woody Allen
Мэй Куэстел
Mae Questel
Джули Кэвнер
Крис Эллиот
Chris Elliott
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