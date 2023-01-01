Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нью-йоркские истории Нью-йоркские истории
Киноафиша Фильмы Нью-йоркские истории Нью-йоркские истории, 1989: актеры и роли
New York Stories Нью-йоркские истории 1989 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Нью-йоркские истории, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen
В ролях
Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Розанна Аркетт Розанна Аркетт Rosanna Arquette Миа Фэрроу Миа Фэрроу Mia Farrow Питер Габриел Дебора Хэрри Хезер МакКомб Талия Шайр Talia Shire Джанкарло Джаннини Джанкарло Джаннини Giancarlo Giannini Дон Новелло Don Novello Кароль Буке Кароль Буке Carole Bouquet Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen Мэй Куэстел Mae Questel Джули Кэвнер Крис Эллиот Крис Эллиот Chris Elliott
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App