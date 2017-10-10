Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возрожденные"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Огни городской окраины
Отзывы о фильме «Огни городской окраины»
Laitakaupungin valot
Огни городской окраины
2006 / Финляндия / Германия / Франция
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Огни городской окраины»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Катерина Радюк
10 октября 2017, 15:44
Маленький человек, покорившийся судьбе
Завершающий кинотрилогию «о неудачниках» фильм финского режиссера Аки Каурисмяки рассказывает об одиночестве маленького человека-«невидимки».
Койстинен (Янне Хюютияйнен) – одинокий, наивный и необщительный мужчина лет сорока – работает охранником в торговом центре. Коллеги подшучивают над ним, начальник за три года не может запомнить его фамилию, да и с женщинами Койстинену не удается наладить контакт. Его единственная знакомая – продавщица сосисок-гриль Айла (Мария Хейсканен), к которой он не испытывает особой симпатии, но все же приходит излить душу. Классический неудачник, маленький человек, незаметный в обществе, Койстинен не сдается и уверяет Айлу: эта работа временная. Все наладится.
Однажды в кафе к Койстинену подсаживается блондинка Мирья (Мария Ярвенхельми ) – эдакая роковая женщина, яркая и обаятельная. Он мгновенно влюбляется, не догадываясь, что хитрая девушка задумала использовать его в своих целях. Мирья сродни пешке в руках бандитов. Койстинен спокойно принимает обман своей возлюбленной и даже не удивляется, когда в его квартиру вламываются полицейские. Козел отпущения, и только.
Большую часть экранного времени Койстинен курит, пытаясь заглушить свое одиночество сигаретным дымом. Его взгляд – взгляд побитой собаки, ищущей тепла и компании (недаром пес маячит на экране). Неудивительно, ведь нашему герою не везет по всем фронтам. Особенно выразительно его положение описано в эпизоде, когда он пришел в банк с просьбой о кредите. Койстинену отказали, назвав клоуном, да еще и унизительно вывели через заднюю дверь. Койстинен выбирает не сопротивление, а принятие ситуации, бездействие, покорность судьбе. Однажды решившись замахнуться на своего обидчика, он оказывается избитым до полусмерти и выброшенным в порту.
Огни городской окраины» – немногословный трогательный фильм об одиночестве, в том числе и сознательном эгоизме. Чего стоят «страдания» Койстинена, если он отталкивает свою единственную знакомую, не раз выручавшую его? Эгоизм маленького человека еще больше отталкивает от него. Но режиссер поощряет не сдавшегося героя: в финальном кадре мы видим рукопожатие двух одиноких людей. Наши невзгоды – это временное явление, и за бурей придет ясный день.
7 из 10.
10 октября 2017, 15:44
2
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вызов
32 комментария
Не слышу зла
2 комментария
Я хочу! Я буду!
11 комментариев
Братья Супер Марио в кино
25 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Призрак в доспехах
Отзывы
1995, Япония, анимация, аниме
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мизантроп
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Гремлины: Хранители леса
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Завершающий кинотрилогию «о неудачниках» фильм финского режиссера Аки Каурисмяки рассказывает об одиночестве маленького человека-«невидимки».
Койстинен (Янне Хюютияйнен) – одинокий, наивный и необщительный мужчина лет сорока – работает охранником в торговом центре. Коллеги подшучивают над ним, начальник за три года не может запомнить его фамилию, да и с женщинами Койстинену не удается наладить контакт. Его единственная знакомая – продавщица сосисок-гриль Айла (Мария Хейсканен), к которой он не испытывает особой симпатии, но все же приходит излить душу. Классический неудачник, маленький человек, незаметный в обществе, Койстинен не сдается и уверяет Айлу: эта работа временная. Все наладится.
Однажды в кафе к Койстинену подсаживается блондинка Мирья (Мария Ярвенхельми ) – эдакая роковая женщина, яркая и обаятельная. Он мгновенно влюбляется, не догадываясь, что хитрая девушка задумала использовать его в своих целях. Мирья сродни пешке в руках бандитов. Койстинен спокойно принимает обман своей возлюбленной и даже не удивляется, когда в его квартиру вламываются полицейские. Козел отпущения, и только.
Большую часть экранного времени Койстинен курит, пытаясь заглушить свое одиночество сигаретным дымом. Его взгляд – взгляд побитой собаки, ищущей тепла и компании (недаром пес маячит на экране). Неудивительно, ведь нашему герою не везет по всем фронтам. Особенно выразительно его положение описано в эпизоде, когда он пришел в банк с просьбой о кредите. Койстинену отказали, назвав клоуном, да еще и унизительно вывели через заднюю дверь. Койстинен выбирает не сопротивление, а принятие ситуации, бездействие, покорность судьбе. Однажды решившись замахнуться на своего обидчика, он оказывается избитым до полусмерти и выброшенным в порту.
Огни городской окраины» – немногословный трогательный фильм об одиночестве, в том числе и сознательном эгоизме. Чего стоят «страдания» Койстинена, если он отталкивает свою единственную знакомую, не раз выручавшую его? Эгоизм маленького человека еще больше отталкивает от него. Но режиссер поощряет не сдавшегося героя: в финальном кадре мы видим рукопожатие двух одиноких людей. Наши невзгоды – это временное явление, и за бурей придет ясный день.
7 из 10.
Авторизация по e-mail