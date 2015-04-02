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«Техасская резня бензопилой: Начало» – такое название, безусловно, следовало бы дать фильму «Следопыт», а вовсе не юмористическому аттракциону Джонатана Либесмана, недавно окропившему кетчупом и без того не просыхающие от этой субстанции экраны. Режиссер Маркус Ниспел полностью воспроизвел в «Следопыте» визуальные наработки двух своих предыдущих картин – психологически мощной дебютной «Техасской резни бензопилой» (2003) и последовавшей за ней блестящей телеэкранизации «Франкенштейна» (2004),…