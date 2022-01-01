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Неуместный человек
Неуместный человек, 2006: актеры и роли
The Bothersome Man / Brysomme mannen, Den
Неуместный человек
2006 / Норвегия / Исландия
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Неуместный человек, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Йенс Лиен
Jens Lien
В ролях
Тронд Фауса Аурвааг
Trond Fausa Aurvaag
Петронелла Баркер
Petronella Barker
Пер Шаанинг
Биргитт Ларсен
Йоханнес Йонер
Johannes Joner
Эллен Хорн
Андерс Т. Андерсен
Anders T. Andersen
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