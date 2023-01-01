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Капоте Капоте
Киноафиша Фильмы Капоте Капоте, 2005: актеры и роли
Capote Капоте 2005 / Канада / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Капоте, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Беннет Миллер
В ролях
Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Брюс Гринвуд Брюс Гринвуд Bruce Greenwood Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Клифтон Коллинз мл. Клифтон Коллинз мл. Clifton Collins Jr.
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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