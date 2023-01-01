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Капоте
Капоте, 2005: актеры и роли
Capote
Капоте
2005 / Канада / США
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Капоте, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Беннет Миллер
В ролях
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Крис Купер
Chris Cooper
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Клифтон Коллинз мл.
Clifton Collins Jr.
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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