Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Family Guy 1999, season 18

Family Guy season 18 poster
Kinoafisha TV Shows Family Guy Seasons Season 18

Family Guy 16+
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 29 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Family Guy" season 18 description

В 18 сезоне сериала «Гриффины» Питер узнает, что на службе грядут сокращения. Под удар попадает один работник мужского пола. Когда окончательный выбор начальства останавливается на Питере, тот падает в обморок от волнения. Сознание возвращается к Гриффину только в клинике. Доктор Хартман находит способ снять напряжение пациента. Они вместе слушают музыку, а спустя некоторое время узнают о будущем выступлении группы Yacht Rock Cruise. Гриффины и приятели Питера попадают на корабль, где их окружает множество известных личностей. А вот Брайан, пытавшийся подняться на борт, неожиданно для себя оказывается под палубой.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Family Guy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Yacht Rocky
Season 18 Episode 1
29 September 2019
Bri-Da
Season 18 Episode 2
6 October 2019
Absolutely Babulous
Season 18 Episode 3
13 October 2019
Disney's the Reboot
Season 18 Episode 4
20 October 2019
Cat Fight
Season 18 Episode 5
3 November 2019
Peter & Lois' Wedding
Season 18 Episode 6
10 November 2019
Heart Burn
Season 18 Episode 7
17 November 2019
Shanksgiving
Season 18 Episode 8
24 November 2019
Christmas is Coming
Season 18 Episode 9
15 December 2019
Connie's Celica
Season 18 Episode 10
5 January 2020
Short Cuts
Season 18 Episode 11
16 February 2020
Undergrounded
Season 18 Episode 12
23 February 2020
Rich Old Stewie
Season 18 Episode 13
1 March 2020
The Movement
Season 18 Episode 14
8 March 2020
Baby Stewie
Season 18 Episode 15
15 March 2020
Start Me Up
Season 18 Episode 16
19 April 2020
Coma Guy
Season 18 Episode 17
26 April 2020
Better Off Meg
Season 18 Episode 18
3 May 2020
Holly Bibble
Season 18 Episode 19
10 May 2020
Movin' In (Principal Shepherd's Song)
Season 18 Episode 20
17 May 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more