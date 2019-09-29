В 18 сезоне сериала «Гриффины» Питер узнает, что на службе грядут сокращения. Под удар попадает один работник мужского пола. Когда окончательный выбор начальства останавливается на Питере, тот падает в обморок от волнения. Сознание возвращается к Гриффину только в клинике. Доктор Хартман находит способ снять напряжение пациента. Они вместе слушают музыку, а спустя некоторое время узнают о будущем выступлении группы Yacht Rock Cruise. Гриффины и приятели Питера попадают на корабль, где их окружает множество известных личностей. А вот Брайан, пытавшийся подняться на борт, неожиданно для себя оказывается под палубой.