В 6 сезоне сериала «Гриффины» Питер устраивает домочадцам вечер просвещения. Он рассказывает им величайшие, по его мнению, истории. А всему виной – отключение электроэнергии. Спустя некоторое время мистер Гриффин будет уговаривать Брайана съехать от них и жить отдельно со своей пассией Джиллиан. Поначалу пес разозлился, но через некоторое время понял, что так ему и впрямь живется лучше. Мэг пошла работать продавцом в торговую точку неподалеку от дома. Она рассчитывала на скорое повышение, но оно досталось Крису, который подружился с менеджером. Возмущение Мэг приводит к ее увольнению. Лоис хочет, чтобы Крис оказал содействие сестре.