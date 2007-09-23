Menu
Family Guy 1999, season 6

Family Guy season 6 poster
Family Guy 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 23 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Family Guy" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Гриффины» Питер устраивает домочадцам вечер просвещения. Он рассказывает им величайшие, по его мнению, истории. А всему виной – отключение электроэнергии. Спустя некоторое время мистер Гриффин будет уговаривать Брайана съехать от них и жить отдельно со своей пассией Джиллиан. Поначалу пес разозлился, но через некоторое время понял, что так ему и впрямь живется лучше. Мэг пошла работать продавцом в торговую точку неподалеку от дома. Она рассчитывала на скорое повышение, но оно досталось Крису, который подружился с менеджером. Возмущение Мэг приводит к ее увольнению. Лоис хочет, чтобы Крис оказал содействие сестре.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Blue Harvest
Season 6 Episode 1
23 September 2007
Movin' Out
Season 6 Episode 2
30 September 2007
Believe It or Not, Joe's Walking on Air
Season 6 Episode 3
7 October 2007
Stewie Kills Lois
Season 6 Episode 4
4 November 2007
Lois Kills Stewie
Season 6 Episode 5
11 November 2007
Padre de Familia
Season 6 Episode 6
18 November 2007
Peter's Daughter
Season 6 Episode 7
25 November 2007
McStroke
Season 6 Episode 8
13 January 2008
Back to the Woods
Season 6 Episode 9
17 February 2008
Play It Again, Brian
Season 6 Episode 10
2 March 2008
The Former Life of Brian
Season 6 Episode 11
27 April 2008
Long John Peter
Season 6 Episode 12
4 May 2008
