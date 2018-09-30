В 17 сезоне сериала «Гриффины» Брайан попал в западню. Он вступил в брачный союз с женщиной, которая скоро умрет. Тем временем Питер познакомился с ведущим новостной программы, который назначил его на должность пресс-секретаря президента Трампа. Куагмайр становится все ближе со своим биологическим ребенком, а Мэг отправляется на зимние Олимпийские игры, которые проводятся в Корее. Брайан и Стьюи становятся слишком маленькими, а Мэг стремительно завоевывает популярность на просторах социальных сетей. Спустя некоторое время Куагмайр и Брайан оказываются политическими противниками. Они оба претендуют на пост мэра.