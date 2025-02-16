Menu
Family Guy 1999, season 23

Family Guy 16+
Original title Season 23
Title Сезон 23
Season premiere 16 February 2025
Production year 2025
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Family Guy" season 23 description

В 23 сезоне сериала «Гриффины» история безумной американской семейки Гриффинов продолжается. Напомним, ранее Стьюи попадает в Париже и прячется в чемодане Куагмайра во время игры в прятки. Питер и Лоис отправляются в Вермонт, где Лоис собирается получить больше лайков к своим фотографиям в популярной социальной сети, чем Бонни. Стьюи позорится после того, как на него обрушиваются фанаты поп-звезды. Питеру делают операцию на коленях. Затем Питер и Крис хотят воссоединиться, когда финишируют последними в игре Generation Gap. Брайан пытается расстаться с девушкой, узнав о ее вредных привычках.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Family Guy List of episodes TV series release schedule
Fat Gun
Season 23 Episode 1
16 February 2025
Live, Laugh Love
Season 23 Episode 2
23 February 2025
Drunk With Power
Season 23 Episode 3
2 March 2025
Lois C.k.
Season 23 Episode 4
9 March 2025
The Chicken or the Meg
Season 23 Episode 5
16 March 2025
Dog Is My Co-Pilot
Season 23 Episode 6
23 March 2025
Pitch Imperfect
Season 23 Episode 7
30 March 2025
Hard Times at Adam West High
Season 23 Episode 8
6 April 2025
The Elle Word
Season 23 Episode 9
13 April 2025
A Real Who's Hulu
Season 23 Episode 10
27 April 2025
China Doll
Season 23 Episode 11
4 May 2025
One Foot in Front of the Mother
Season 23 Episode 12
11 May 2025
The Fat Lotus
Season 23 Episode 13
18 May 2025
Cool Hand Lois
Season 23 Episode 14
29 May 2025
Martian Meg
Season 23 Episode 15
5 June 2025
Row v. Wade
Season 23 Episode 16
3 July 2025
The Edible Arrangement
Season 23 Episode 17
10 July 2025
Twain's World
Season 23 Episode 18
17 July 2025
