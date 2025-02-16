В 23 сезоне сериала «Гриффины» история безумной американской семейки Гриффинов продолжается. Напомним, ранее Стьюи попадает в Париже и прячется в чемодане Куагмайра во время игры в прятки. Питер и Лоис отправляются в Вермонт, где Лоис собирается получить больше лайков к своим фотографиям в популярной социальной сети, чем Бонни. Стьюи позорится после того, как на него обрушиваются фанаты поп-звезды. Питеру делают операцию на коленях. Затем Питер и Крис хотят воссоединиться, когда финишируют последними в игре Generation Gap. Брайан пытается расстаться с девушкой, узнав о ее вредных привычках.