В 9 сезоне сериала «Гриффины» многих горожан приглашают на торжество в дом Джеймса Вудса. В спальне Тома Такера обнаруживают золотой глобус со следами крови и труп Присциллы. Никто не сомневается, что убийцей является владелец комнаты. На следующий день Лоис выясняет, что на самом деле преступление совершила Дайан Симмонс. Она пошла на этот шаг потому, что Джеймс Вудс был ее бойфрендом и порвал с ней накануне 40-летия. Именно Том подтолкнул Джеймса найти себе пассию помоложе. Тем временем Брайан собирается вступить в схватку с Рашем Лимбо, который приехал в Куахог. Лоис не поддерживает идеи Раша.