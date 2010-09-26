Menu
Family Guy 1999, season 9

Family Guy 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 26 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
В 9 сезоне сериала «Гриффины» многих горожан приглашают на торжество в дом Джеймса Вудса. В спальне Тома Такера обнаруживают золотой глобус со следами крови и труп Присциллы. Никто не сомневается, что убийцей является владелец комнаты. На следующий день Лоис выясняет, что на самом деле преступление совершила Дайан Симмонс. Она пошла на этот шаг потому, что Джеймс Вудс был ее бойфрендом и порвал с ней накануне 40-летия. Именно Том подтолкнул Джеймса найти себе пассию помоложе. Тем временем Брайан собирается вступить в схватку с Рашем Лимбо, который приехал в Куахог. Лоис не поддерживает идеи Раша.

8.2
Rate 14 votes
And Then There Were Fewer
Season 9 Episode 1
26 September 2010
Excellence in Broadcasting
Season 9 Episode 2
3 October 2010
Welcome Back, Carter
Season 9 Episode 3
10 October 2010
Halloween on Spooner Street
Season 9 Episode 4
7 November 2010
Baby, You Knock Me Out
Season 9 Episode 5
14 November 2010
Brian Writes a Bestseller
Season 9 Episode 6
21 November 2010
Road to the North Pole
Season 9 Episode 7
12 December 2010
New Kidney in Town
Season 9 Episode 8
9 January 2011
And I'm Joyce Kinney
Season 9 Episode 9
16 January 2011
Friends of Peter G
Season 9 Episode 10
13 February 2011
German Guy
Season 9 Episode 11
20 February 2011
The Hand That Rocks the Wheelchair
Season 9 Episode 12
6 March 2011
Trading Places
Season 9 Episode 13
20 March 2011
Tiegs for Two
Season 9 Episode 14
10 April 2011
Brothers & Sisters
Season 9 Episode 15
17 April 2011
The Big Bang Theory
Season 9 Episode 16
8 May 2011
Foreign Affairs
Season 9 Episode 17
15 May 2011
It's a Trap!
Season 9 Episode 18
22 May 2011
