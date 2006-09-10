Menu
Family Guy 1999, season 5

Family Guy season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Family Guy Seasons Season 5

Family Guy 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 10 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Family Guy" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Гриффины» история неблагополучной семейки из вымышленного города Куахог продолжается. Люди погибают от эпидемии. Вакцины в местных клиниках недостаточно. Питер пытается добыть лекарство через Элмера Хартмана, семейного доктора. Во время обследования Питер узнает, что у него проблемы с простатой. Однако он в испуге убегает из кабинета врача, будучи уверенным, что тот домогался его. Брайан и Лоис воспринимают его историю скептически, но Питер твердо намерен обратиться в суд с заявлением. Однако герой отказывается от обвинений, когда выясняется, что у него на самом деле онкология.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Family Guy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Stewie Loves Lois
Season 5 Episode 1
10 September 2006
Mother Tucker
Season 5 Episode 2
17 September 2006
Hell Comes to Quahog
Season 5 Episode 3
24 September 2006
Saving Private Brian
Season 5 Episode 4
5 November 2006
Whistle While Your Wife Works
Season 5 Episode 5
12 November 2006
Prick Up Your Ears
Season 5 Episode 6
19 November 2006
Chick Cancer
Season 5 Episode 7
26 November 2006
Barely Legal
Season 5 Episode 8
17 December 2006
Road to Rupert
Season 5 Episode 9
28 January 2007
Peter's Two Dads
Season 5 Episode 10
11 February 2007
The Tan Aquatic with Steve Zissou
Season 5 Episode 11
18 February 2007
Airport '07
Season 5 Episode 12
4 March 2007
Bill and Peter's Bogus Adventure
Season 5 Episode 13
11 March 2007
No Meals on Wheels
Season 5 Episode 14
25 March 2007
Boys Do Cry
Season 5 Episode 15
29 April 2007
No Chris Left Behind
Season 5 Episode 16
6 May 2007
It Takes a Village Idiot, and I Married One
Season 5 Episode 17
13 May 2007
Meet the Quagmires
Season 5 Episode 18
20 May 2007
TV series release schedule
