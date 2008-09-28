Menu
Family Guy 1999, season 7

Family Guy 16+
Title Сезон 7
Season premiere 28 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Family Guy" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Гриффины» у Брайана появляется новая подружка по имени Кэролайн. Пес твердо решил воздержаться от сексуальной связи после первого свидания. По его мнению, именно эта спешка привела к быстрому разрыву предыдущих отношений. Спустя несколько недель Брайан выясняет, что Кэролайн стала встречаться с Кливлендом. Ей показалось, что пес заинтересован лишь в дружбе с ней. Брайан просит бывшую супругу Кливленда вернуть его, чтобы он снова смог добиться расположения Кэролайн. Лоретта зовет Кливленда в гостиницу, чтобы наладить с ним связь. Но тот твердо намерен двигаться дальше.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Love Blactually
Season 7 Episode 1
28 September 2008
I Dream of Jesus
Season 7 Episode 2
5 October 2008
Road to Germany
Season 7 Episode 3
19 October 2008
Baby Not on Board
Season 7 Episode 4
2 November 2008
The Man with Two Brians
Season 7 Episode 5
9 November 2008
Tales of a Third Grade Nothing
Season 7 Episode 6
16 November 2008
Ocean's Three and a Half
Season 7 Episode 7
15 February 2009
Family Gay
Season 7 Episode 8
8 March 2009
The Juice is Loose!
Season 7 Episode 9
15 March 2009
FOX-y Lady
Season 7 Episode 10
22 March 2009
Not All Dogs Go to Heaven
Season 7 Episode 11
29 March 2009
420
Season 7 Episode 12
19 April 2009
Stew-Roids
Season 7 Episode 13
26 April 2009
We Love You Conrad
Season 7 Episode 14
3 May 2009
Three Kings
Season 7 Episode 15
10 May 2009
Peter's Progress
Season 7 Episode 16
17 May 2009
