Family Guy 1999, season 1

Family Guy season 1 poster
Family Guy 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 January 1999
Production year 1999
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Family Guy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гриффины» Питер хочет получать пособие по безработице, чтобы финансово обеспечивать свою жену и детей после того, как он лишился работы. Мужчине по ошибке вручили чек на 150 тысяч долларов. Герой обрадовался и тут же воспользовался деньгами, чтобы накупить подарков для родных. Лоис огорчается. Ей становится известно о случившемся после того, как социальные работники прислали им новый чек. Но Питер всего лишь хотел порадовать домочадцев. Сотрудники правоохранительных органов задерживают супругов Гриффинов. Они должны понести ответственность за аферу. Лоис просит судью не выносить Питеру жесткий приговор.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
Death Has a Shadow
Season 1 Episode 1
31 January 1999
I Never Met the Dead Man
Season 1 Episode 2
11 April 1999
Chitty Chitty Death Bang
Season 1 Episode 3
18 April 1999
Mind Over Murder
Season 1 Episode 4
25 April 1999
A Hero Sits Next Door
Season 1 Episode 5
2 May 1999
The Son Also Draws
Season 1 Episode 6
9 May 1999
Brian: Portrait of a Dog
Season 1 Episode 7
16 May 1999
