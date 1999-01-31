В 1 сезоне сериала «Гриффины» Питер хочет получать пособие по безработице, чтобы финансово обеспечивать свою жену и детей после того, как он лишился работы. Мужчине по ошибке вручили чек на 150 тысяч долларов. Герой обрадовался и тут же воспользовался деньгами, чтобы накупить подарков для родных. Лоис огорчается. Ей становится известно о случившемся после того, как социальные работники прислали им новый чек. Но Питер всего лишь хотел порадовать домочадцев. Сотрудники правоохранительных органов задерживают супругов Гриффинов. Они должны понести ответственность за аферу. Лоис просит судью не выносить Питеру жесткий приговор.