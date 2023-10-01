Menu
Russian
Family Guy 1999, season 22

Family Guy 16+
Original title Season 22
Title Сезон 22
Season premiere 1 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 15
Runtime 7 hours 30 minutes
"Family Guy" season 22 description

В 22 сезоне сериала «Гриффины» увлекательные приключения веселой семейки Гриффинов продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне Гриффины воспроизвели три оскароносных фильма «Молчание ягнят», «Красота по-американски» и «Форрест Гамп». Затем герои отправились в путешествие в городок под названием Бенд, расположенный в американском штате Орегон. Цель поездки – последний блокбастер на Земле. Гриффины готовы преодолеть много миль, чтобы взять напрокат заветную видеокассету. Джо оживил свою сексуальную жизнь с Бонни, увидев обнаженную Лоис. Стьюи достался в подарок внедорожник.

Series rating

8.2
14 votes
8.1 IMDb
Fertilized Megg
Season 22 Episode 1
1 October 2023
Supermarket Pete
Season 22 Episode 2
8 October 2023
A Stache From the Past
Season 22 Episode 3
22 October 2023
Old World Harm
Season 22 Episode 4
5 November 2023
Baby, It's Cold Inside
Season 22 Episode 5
12 November 2023
Boston Stewie
Season 22 Episode 6
19 November 2023
Baking Sad
Season 22 Episode 7
26 November 2023
Porn Sub
Season 22 Episode 8
3 December 2023
The Return of the King (of Queens)
Season 22 Episode 9
17 December 2023
Cabin Pressure
Season 22 Episode 10
6 March 2024
Teacher's Heavy Pet
Season 22 Episode 11
13 March 2024
Take This Job and Love It
Season 22 Episode 12
20 March 2024
Lifeguard Meg
Season 22 Episode 13
27 March 2024
Fat Actor
Season 22 Episode 14
10 April 2024
Faith No More
Season 22 Episode 15
17 April 2024
