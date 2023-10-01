В 22 сезоне сериала «Гриффины» увлекательные приключения веселой семейки Гриффинов продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне Гриффины воспроизвели три оскароносных фильма «Молчание ягнят», «Красота по-американски» и «Форрест Гамп». Затем герои отправились в путешествие в городок под названием Бенд, расположенный в американском штате Орегон. Цель поездки – последний блокбастер на Земле. Гриффины готовы преодолеть много миль, чтобы взять напрокат заветную видеокассету. Джо оживил свою сексуальную жизнь с Бонни, увидев обнаженную Лоис. Стьюи достался в подарок внедорожник.