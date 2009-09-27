В 8 сезоне сериала «Гриффины» Стьюи продемонстрировал Брайану, как работает пульт дистанционного управления. Благодаря этому новейшему слову техники псу становятся доступны параллельные миры. Он отправляется в путешествие по вселенной, где вся власть принадлежит собакам, а люди безропотно служат им. Стьюи не удается наладить устройство, чтобы они вернулись назад. Брайан отказывается покидать это место, и нечаянно ломает пульт. Герои идут в дом Гриффинов, который находится в этой вселенной, и выясняют, что все члены семьи здесь являются четвероногими питомцами. Кроме главы семейства – самого Брайана.