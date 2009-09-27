Menu
Family Guy 1999, season 8

Family Guy 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 27 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"Family Guy" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Гриффины» Стьюи продемонстрировал Брайану, как работает пульт дистанционного управления. Благодаря этому новейшему слову техники псу становятся доступны параллельные миры. Он отправляется в путешествие по вселенной, где вся власть принадлежит собакам, а люди безропотно служат им. Стьюи не удается наладить устройство, чтобы они вернулись назад. Брайан отказывается покидать это место, и нечаянно ломает пульт. Герои идут в дом Гриффинов, который находится в этой вселенной, и выясняют, что все члены семьи здесь являются четвероногими питомцами. Кроме главы семейства – самого Брайана.

8.2
Road to the Multiverse
Season 8 Episode 1
27 September 2009
Family Goy
Season 8 Episode 2
4 October 2009
Spies Reminiscent of Us
Season 8 Episode 3
11 October 2009
Brian's Got a Brand New Bag
Season 8 Episode 4
8 November 2009
Hannah Banana
Season 8 Episode 5
8 November 2009
Quagmire's Baby
Season 8 Episode 6
15 November 2009
Jerome is the New Black
Season 8 Episode 7
22 November 2009
Dog Gone
Season 8 Episode 8
29 November 2009
Business Guy
Season 8 Episode 9
13 December 2009
Big Man on Hippocampus
Season 8 Episode 10
3 January 2010
Dial Meg for Murder
Season 8 Episode 11
31 January 2010
Extra Large Medium
Season 8 Episode 12
14 February 2010
Go, Stewie, Go!
Season 8 Episode 13
14 March 2010
Peter-assment
Season 8 Episode 14
21 March 2010
Brian Griffin's House of Payne
Season 8 Episode 15
28 March 2010
April in Quahog
Season 8 Episode 16
11 April 2010
Brian & Stewie
Season 8 Episode 17
2 May 2010
Quagmire's Dad
Season 8 Episode 18
9 May 2010
The Splendid Source
Season 8 Episode 19
16 May 2010
Something, Something, Something, Dark Side
Season 8 Episode 20
23 May 2010
Partial Terms of Endearment
Season 8 Episode 21
20 June 2010
