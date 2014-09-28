Menu
Family Guy 1999, season 13

Family Guy season 13 poster
Family Guy 16+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 28 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Family Guy" season 13 description

В 13 сезоне сериала «Гриффины» действие начинается с шестидесятиминутного кроссовера с Симпсонами, который получил название «Симпсоны Гай». Кроме того, в этом сезоне Джо решает стать автором книги для детей, Питер и Лоис создают семейный бизнес, связанный с продажей кондитерских изделий, а Стьюи ждет ребенка от Брайана. Тем временем у Мэг тоже появляется новое необычное увлечение. Брайан и Стьюи перемещаются в прошлое вместе с Крисом, чтобы оказать ему помощь с уроками. Это путешествие во времени заканчивается полным сумбуром на Титанике. Сезон завершается рождественской серией, в которой появляется девственник Иисус.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
The Simpsons Guy
Season 13 Episode 1
28 September 2014
The Book of Joe
Season 13 Episode 2
5 October 2014
Baking Bad
Season 13 Episode 3
19 October 2014
Brian the Closer
Season 13 Episode 4
9 November 2014
Turkey Guys
Season 13 Episode 5
16 November 2014
The 2000-Year-Old Virgin
Season 13 Episode 6
7 December 2014
Stewie, Chris & Brian's Excellent Adventure
Season 13 Episode 7
4 January 2015
Our Idiot Brian
Season 13 Episode 8
11 January 2015
This Little Piggy
Season 13 Episode 9
25 January 2015
Quagmire's Mom
Season 13 Episode 10
8 February 2015
Encyclopedia Griffin
Season 13 Episode 11
15 February 2015
Stewie is Enceinte
Season 13 Episode 12
8 March 2015
Dr. C and the Women
Season 13 Episode 13
15 March 2015
#JOLO
Season 13 Episode 14
12 April 2015
Once Bitten
Season 13 Episode 15
19 April 2015
Roasted Guy
Season 13 Episode 16
26 April 2015
Fighting Irish
Season 13 Episode 17
3 May 2015
Take My Wife
Season 13 Episode 18
17 May 2015
