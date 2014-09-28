В 13 сезоне сериала «Гриффины» действие начинается с шестидесятиминутного кроссовера с Симпсонами, который получил название «Симпсоны Гай». Кроме того, в этом сезоне Джо решает стать автором книги для детей, Питер и Лоис создают семейный бизнес, связанный с продажей кондитерских изделий, а Стьюи ждет ребенка от Брайана. Тем временем у Мэг тоже появляется новое необычное увлечение. Брайан и Стьюи перемещаются в прошлое вместе с Крисом, чтобы оказать ему помощь с уроками. Это путешествие во времени заканчивается полным сумбуром на Титанике. Сезон завершается рождественской серией, в которой появляется девственник Иисус.