В 20 сезоне сериала «Гриффины» Лоис нечаянно сбила Дуга на автомобиле, когда везла Стьюи в детсад. Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, она соглашается на операцию. Процедура не удалась из-за кота доктора Хартмана, и миссис Гриффин полностью потеряла зрение. Теперь Лоис кажется, что ее саму никто не видит. Мэг, которой понятны проблемы родительницы, рекомендует матери высказаться в социальных сетях. На Мэг такие вещи оказывают терапевтический эффект. Лоис стремительно приобретает популярность в Сети. Она вынуждена поддерживать образ незрячей ради коммерческой выгоды даже после того, как способность видеть вернулась к ней.