Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Family Guy 1999, season 20

Family Guy season 20 poster
Kinoafisha TV Shows Family Guy Seasons Season 20

Family Guy 16+
Original title Season 20
Title Сезон 20
Season premiere 26 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Family Guy" season 20 description

В 20 сезоне сериала «Гриффины» Лоис нечаянно сбила Дуга на автомобиле, когда везла Стьюи в детсад. Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, она соглашается на операцию. Процедура не удалась из-за кота доктора Хартмана, и миссис Гриффин полностью потеряла зрение. Теперь Лоис кажется, что ее саму никто не видит. Мэг, которой понятны проблемы родительницы, рекомендует матери высказаться в социальных сетях. На Мэг такие вещи оказывают терапевтический эффект. Лоис стремительно приобретает популярность в Сети. Она вынуждена поддерживать образ незрячей ради коммерческой выгоды даже после того, как способность видеть вернулась к ней.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Family Guy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
LASIK Instinct
Season 20 Episode 1
26 September 2021
Rock Hard
Season 20 Episode 2
3 October 2021
Must Love Dogs
Season 20 Episode 3
10 October 2021
80's Guy
Season 20 Episode 4
17 October 2021
Brief Encounter
Season 20 Episode 5
24 October 2021
Cootie & The Blowhard
Season 20 Episode 6
7 November 2021
Peterschmidt Manor
Season 20 Episode 7
14 November 2021
The Birthday Bootlegger
Season 20 Episode 8
21 November 2021
The Fatman Always Rings Twice
Season 20 Episode 9
28 November 2021
Christmas Crime
Season 20 Episode 10
19 December 2021
Mister Act
Season 20 Episode 11
9 January 2022
The Lois Quagmire
Season 20 Episode 12
27 February 2022
Lawyer Guy
Season 20 Episode 13
6 March 2022
HBO-No
Season 20 Episode 14
13 March 2022
Hard Boiled Meg
Season 20 Episode 15
20 March 2022
Prescription Heroine
Season 20 Episode 16
27 March 2022
All About Alana
Season 20 Episode 17
1 May 2022
Girlfriend, Eh?
Season 20 Episode 18
8 May 2022
First Blood
Season 20 Episode 19
15 May 2022
Jersey Bore
Season 20 Episode 20
22 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more