В 15 сезоне сериала «Гриффины» Крис ходит на свидания с популярной исполнительницей Тейлор Свифт, в то время как Питер устраивается на работу в сервис Uber. Куагмайр скачивает приложение Tinder и увлекается виртуальными романами, после чего становится главным мачо во время протестных акций пилотов авиакомпании. В других эпизодах Брайан и Стьюи сочиняют детские песенки, а Крис становится успешным бейсболистом. Роб Гронковски едет неподалеку от Питера на своем автобусе. Питер и Лоис решают присоединиться к активистам, выступающим против вакцинации. Крис неожиданное проникается романтическими чувствами к мексиканке.