Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Family Guy 1999, season 15

Family Guy season 15 poster
Kinoafisha TV Shows Family Guy Seasons Season 15

Family Guy 16+
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 25 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Family Guy" season 15 description

В 15 сезоне сериала «Гриффины» Крис ходит на свидания с популярной исполнительницей Тейлор Свифт, в то время как Питер устраивается на работу в сервис Uber. Куагмайр скачивает приложение Tinder и увлекается виртуальными романами, после чего становится главным мачо во время протестных акций пилотов авиакомпании. В других эпизодах Брайан и Стьюи сочиняют детские песенки, а Крис становится успешным бейсболистом. Роб Гронковски едет неподалеку от Питера на своем автобусе. Питер и Лоис решают присоединиться к активистам, выступающим против вакцинации. Крис неожиданное проникается романтическими чувствами к мексиканке.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
Family Guy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
The Boys in the Band
Season 15 Episode 1
25 September 2016
Bookie of the Year
Season 15 Episode 2
2 October 2016
American Gigg-olo
Season 15 Episode 3
16 October 2016
Inside Family Guy
Season 15 Episode 4
23 October 2016
Chris Has Got a Date, Date, Date, Date, Date
Season 15 Episode 5
6 November 2016
Hot Shots
Season 15 Episode 6
13 November 2016
High School English
Season 15 Episode 7
20 November 2016
Carter and Tricia
Season 15 Episode 8
4 December 2016
How the Griffin Stole Christmas
Season 15 Episode 9
11 December 2016
Passenger Fatty-Seven
Season 15 Episode 10
8 January 2017
Gronkowsbees
Season 15 Episode 11
15 January 2017
Peter's Def Jam
Season 15 Episode 12
12 February 2017
The Finer Strings
Season 15 Episode 13
19 February 2017
The Dating Game
Season 15 Episode 14
5 March 2017
Cop and a Half-Wit
Season 15 Episode 15
12 March 2017
Saturated Fat Guy
Season 15 Episode 16
19 March 2017
Peter's Lost Youth
Season 15 Episode 17
26 March 2017
The Peter Principal
Season 15 Episode 18
30 April 2017
Dearly Deported
Season 15 Episode 19
21 May 2017
A House Full of Peters
Season 15 Episode 20
21 May 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more