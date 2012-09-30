В 11 сезоне сериала «Гриффины» отчаянная семейка собирается покорить Эверест. Лоис сталкивается с кризисом среднего возраста и сопряженными с ним проблемами. Ее дочь Мэг вновь проникается симпатией к мальчику, который не проявляет к ней взаимного интереса. Спустя некоторое время оказывается, что ему приглянулся ее брат Крис. Брайан и Стьюи узнают, что фирма, которая принадлежит отцу Лоис, Картеру Пьютершмидту, занимается созданием медицинского препарата, борющегося с онкологическими заболеваниями. Они собираются использовать это в своих целях. Куагмайр по случайному стечению обстоятельств заключил брак с проституткой.