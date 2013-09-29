В 12 сезоне сериала «Гриффины» у Питера обнаружился рудиментарный брат-близнец. Эта новость повергла в шок не только главу семейства, но и его близких. Гриффины отправляются в путешествие по Италии. Куагмайр и Питер создают музыкальный коллектив, который играет фолк. Кливленд вновь появляется в Куахоге вместе со своими родственниками. Это связано с тем, что Шоу Кливленда закрыли. Один из членов семейки попадает в трагическое происшествие, в результате которого его жизнь обрывается. Это накладывает отпечаток на всех героев. Но благодаря Стьюи оказывается, что все не так безнадёжно...