Family Guy 1999, season 12

Family Guy season 12 poster
Family Guy 16+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 29 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"Family Guy" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Гриффины» у Питера обнаружился рудиментарный брат-близнец. Эта новость повергла в шок не только главу семейства, но и его близких. Гриффины отправляются в путешествие по Италии. Куагмайр и Питер создают музыкальный коллектив, который играет фолк. Кливленд вновь появляется в Куахоге вместе со своими родственниками. Это связано с тем, что Шоу Кливленда закрыли. Один из членов семейки попадает в трагическое происшествие, в результате которого его жизнь обрывается. Это накладывает отпечаток на всех героев. Но благодаря Стьюи оказывается, что все не так безнадёжно...

Series rating

8.2
Rate 14 votes
Family Guy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Finders Keepers
Season 12 Episode 1
29 September 2013
Vestigial Peter
Season 12 Episode 2
6 October 2013
Quagmire's Quagmire
Season 12 Episode 3
3 November 2013
A Fistful of Meg
Season 12 Episode 4
10 November 2013
Boopa-dee Bappa-dee
Season 12 Episode 5
17 November 2013
Life of Brian
Season 12 Episode 6
24 November 2013
Into Harmony's Way
Season 12 Episode 7
8 December 2013
Christmas Guy
Season 12 Episode 8
15 December 2013
Peter Problems
Season 12 Episode 9
5 January 2014
Grimm Job
Season 12 Episode 10
12 January 2014
Brian's a Bad Father
Season 12 Episode 11
26 January 2014
Mom's the Word
Season 12 Episode 12
9 March 2014
3 Acts of God
Season 12 Episode 13
16 March 2014
Fresh Heir
Season 12 Episode 14
23 March 2014
Secondhand Spoke
Season 12 Episode 15
30 March 2014
Herpe the Love Sore
Season 12 Episode 16
6 April 2014
The Most Interesting Man in the World
Season 12 Episode 17
13 April 2014
Baby Got Black
Season 12 Episode 18
27 April 2014
Meg Stinks!
Season 12 Episode 19
4 May 2014
He's Bla-ack!
Season 12 Episode 20
11 May 2014
Chap Stewie
Season 12 Episode 21
18 May 2014
