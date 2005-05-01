В 4 сезоне сериала «Гриффины» Питер и Лоис чувствуют, что их супружеская жизнь под угрозой. Когда они занимались любовью, миссис Гриффин несколько раз назвала мужа именами актеров. Чтобы вернуть утраченную страсть, супруги решают устроить себе еще один медовый месяц. Пока они отсутствуют, за детьми должен приглядывать Брайан. По дороге Питер становится виновником автомобильной аварии. Он представляется актером Мелом Гибсоном, что позволяет им с Лоис получить шикарные апартаменты в гостинице. Отчаянная парочка пока не знает, с чем им придется столкнуться в самое ближайшее время.