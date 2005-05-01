Menu
Family Guy 1999, season 4

Family Guy season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Family Guy Seasons Season 4

Family Guy 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 1 May 2005
Production year 2005
Number of episodes 30
Runtime 15 hours 0 minute
"Family Guy" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Гриффины» Питер и Лоис чувствуют, что их супружеская жизнь под угрозой. Когда они занимались любовью, миссис Гриффин несколько раз назвала мужа именами актеров. Чтобы вернуть утраченную страсть, супруги решают устроить себе еще один медовый месяц. Пока они отсутствуют, за детьми должен приглядывать Брайан. По дороге Питер становится виновником автомобильной аварии. Он представляется актером Мелом Гибсоном, что позволяет им с Лоис получить шикарные апартаменты в гостинице. Отчаянная парочка пока не знает, с чем им придется столкнуться в самое ближайшее время.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
North by North Quahog
Season 4 Episode 1
1 May 2005
Fast Times at Buddy Cianci Jr. High
Season 4 Episode 2
8 May 2005
Blind Ambition
Season 4 Episode 3
15 May 2005
Don't Make Me Over
Season 4 Episode 4
5 June 2005
The Cleveland-Loretta Quagmire
Season 4 Episode 5
12 June 2005
Petarded
Season 4 Episode 6
19 June 2005
Brian the Bachelor
Season 4 Episode 7
26 June 2005
8 Simple Rules for Buying My Teenage Daughter
Season 4 Episode 8
10 July 2005
Breaking Out is Hard to Do
Season 4 Episode 9
17 July 2005
Model Misbehavior
Season 4 Episode 10
24 July 2005
Peter's Got Woods
Season 4 Episode 11
11 September 2005
Perfect Castaway
Season 4 Episode 12
18 September 2005
Jungle Love
Season 4 Episode 13
25 September 2005
PTV
Season 4 Episode 14
6 November 2005
Brian Goes Back to College
Season 4 Episode 15
13 November 2005
The Courtship of Stewie's Father
Season 4 Episode 16
20 November 2005
The Fat Guy Strangler
Season 4 Episode 17
27 November 2005
The Father, The Son and the Holy Fonz
Season 4 Episode 18
18 December 2005
Brian Sings and Swings
Season 4 Episode 19
8 January 2006
Patriot Games
Season 4 Episode 20
29 January 2006
I Take Thee, Quagmire
Season 4 Episode 21
12 March 2006
Sibling Rivalry
Season 4 Episode 22
26 March 2006
Deep Throats
Season 4 Episode 23
9 April 2006
Peterotica
Season 4 Episode 24
23 April 2006
You May Kiss the...Uh...Guy Who Receives
Season 4 Episode 25
30 April 2006
Petergeist
Season 4 Episode 26
7 May 2006
Untitled Griffin Family History
Season 4 Episode 27
14 May 2006
Stewie B. Goode
Season 4 Episode 28
21 May 2006
Bango Was His Name-O
Season 4 Episode 29
21 May 2006
Stu & Stewie's Excellent Adventure
Season 4 Episode 30
21 May 2006
