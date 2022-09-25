Menu
Family Guy 1999, season 21

Family Guy 16+
Original title Season 21
Title Сезон 21
Season premiere 25 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Family Guy" season 21 description

В 21 сезоне сериала «Гриффины» приключения семейки Гриффинов из вымышленного американского городка продолжаются. Питер угодил в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого у него изменился тембр голоса. В нем появились неестественные для мужчины высокие ноты. В это время герою на помощь снова приходит его давний друг Иисус. Именно он помогает Питеру отражать повышенный интерес со стороны других исполнителей из хора. Они буквально атаковали мистера Гриффина. Тем временем Стьюи обращает внимание на телосложение своей матери Лоис, которое кажется не очень уж женственным.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Oscars Guy
Season 21 Episode 1
25 September 2022
Bend or Blockbuster
Season 21 Episode 2
2 October 2022
A Wife-Changing Experience
Season 21 Episode 3
9 October 2022
The Munchurian Candidate
Season 21 Episode 4
16 October 2022
Unzipped Code
Season 21 Episode 5
23 October 2022
Happy Holo-ween
Season 21 Episode 6
30 October 2022
The Stewaway
Season 21 Episode 7
13 November 2022
Get Stewie
Season 21 Episode 8
20 November 2022
Carny Knowledge
Season 21 Episode 9
4 December 2022
The Candidate
Season 21 Episode 10
11 December 2022
Love Story Guy
Season 21 Episode 11
8 January 2023
Old West
Season 21 Episode 12
19 February 2023
Single White Dad
Season 21 Episode 13
26 February 2023
White Meg Can't Jump
Season 21 Episode 14
5 March 2023
Adoptation
Season 21 Episode 15
12 March 2023
The Bird Reich
Season 21 Episode 16
16 April 2023
A Bottle Episode
Season 21 Episode 17
16 April 2023
Vat Man and Rob 'Em
Season 21 Episode 18
23 April 2023
From Russia with Love
Season 21 Episode 19
30 April 2023
Chris Griffin, Cum Laude
Season 21 Episode 20
7 May 2023
