В 21 сезоне сериала «Гриффины» приключения семейки Гриффинов из вымышленного американского городка продолжаются. Питер угодил в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого у него изменился тембр голоса. В нем появились неестественные для мужчины высокие ноты. В это время герою на помощь снова приходит его давний друг Иисус. Именно он помогает Питеру отражать повышенный интерес со стороны других исполнителей из хора. Они буквально атаковали мистера Гриффина. Тем временем Стьюи обращает внимание на телосложение своей матери Лоис, которое кажется не очень уж женственным.