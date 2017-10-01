Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Family Guy 1999, season 16

Family Guy season 16 poster
Kinoafisha TV Shows Family Guy Seasons Season 16

Family Guy 16+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 1 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Family Guy" season 16 description

В 16 сезоне сериала «Гриффины» на экране появятся прообразы Билла Махера, сэра Иэна МакКеллена и звезд Modern Family. Кроме того, в фокусе внимания окажутся заключительные концерты Адама Уэста и Кэрри Фишер. На целых три серии прямоходящий пес Брайан станет аутсайдером и подвергнется общественному гонению, а призрак Патрика Суэйзи покажет Питеру, что случится, если он так и не найдет его рождественский дух. Брайан станет заядлым игроком на фондовой бирже, а Куагмайр лишится своего мужского достоинства во время дорожно-транспортного происшествия. Спустя несколько лет Питер снова встретится с Богом.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Family Guy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Emmy-Winning Episode
Season 16 Episode 1
1 October 2017
Foxx in the Men House
Season 16 Episode 2
8 October 2017
Nanny Goats
Season 16 Episode 3
15 October 2017
Follow the Money
Season 16 Episode 4
22 October 2017
Three Directors
Season 16 Episode 5
5 November 2017
The D in Apartment 23
Season 16 Episode 6
12 November 2017
Petey IV
Season 16 Episode 7
19 November 2017
Crimes and Meg's Demeanor
Season 16 Episode 8
3 December 2017
Don't Be a Dickens at Christmas
Season 16 Episode 9
10 December 2017
Boy (Dog) Meets Girl (Dog)
Season 16 Episode 10
7 January 2018
Dog Bites Bear
Season 16 Episode 11
14 January 2018
Send in Stewie, Please
Season 16 Episode 12
18 March 2018
V is for Mystery
Season 16 Episode 13
25 March 2018
Veteran Guy
Season 16 Episode 14
1 April 2018
The Woof of Wall Street
Season 16 Episode 15
8 April 2018
'Family Guy' Through the Years
Season 16 Episode 16
22 April 2018
Switch the Flip
Season 16 Episode 17
29 April 2018
HTTPete
Season 16 Episode 18
6 May 2018
The Unkindest Cut
Season 16 Episode 19
13 May 2018
Are You There God? It's Me, Peter
Season 16 Episode 20
20 May 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more