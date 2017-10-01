В 16 сезоне сериала «Гриффины» на экране появятся прообразы Билла Махера, сэра Иэна МакКеллена и звезд Modern Family. Кроме того, в фокусе внимания окажутся заключительные концерты Адама Уэста и Кэрри Фишер. На целых три серии прямоходящий пес Брайан станет аутсайдером и подвергнется общественному гонению, а призрак Патрика Суэйзи покажет Питеру, что случится, если он так и не найдет его рождественский дух. Брайан станет заядлым игроком на фондовой бирже, а Куагмайр лишится своего мужского достоинства во время дорожно-транспортного происшествия. Спустя несколько лет Питер снова встретится с Богом.