Family Guy 1999, season 19

Family Guy season 19 poster
Family Guy 16+
Original title Season 19
Title Сезон 19
Season premiere 27 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Family Guy" season 19 description

В 19 сезоне сериала «Гриффины» Питер со своими приятелями атакует мусорный бак. Там друзей ожидает поистине магическая находка. В церкви Стьюи недоволен слабым сигналом Wi-Fi и отсутствием печенья. Он устраивает саботаж, из-за которого горожане начинают сторониться Лоис. Брайан и Стьюи неверно истолковывают ситуацию. Лоис гадает, откуда Стьюи знает слово, которое произнес в храме. Сначала она считает, что во всем виновато телевидение, но спустя некоторое время догадывается, что дело в ее супруге. Миссис Гриффин собирается посетить реабилитационный центр, чтобы разобраться с проблемой.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Family Guy List of episodes TV series release schedule
Stewie's First Word
Season 19 Episode 1
27 September 2020
The Talented Mr. Stewie
Season 19 Episode 2
4 October 2020
Boys & Squirrels
Season 19 Episode 3
11 October 2020
Cutawayland
Season 19 Episode 4
1 November 2020
La Famiglia Guy
Season 19 Episode 5
8 November 2020
Meg's Wedding
Season 19 Episode 6
15 November 2020
Fecal Matter
Season 19 Episode 7
22 November 2020
Wild Wild West
Season 19 Episode 8
6 December 2020
The First No L
Season 19 Episode 9
13 December 2020
Fecal Matters
Season 19 Episode 10
17 January 2021
Boy’s Best Friend
Season 19 Episode 11
21 February 2021
And Then There’s Fraud
Season 19 Episode 12
28 February 2021
Peterminator
Season 19 Episode 13
7 March 2021
The Marrying Kind
Season 19 Episode 14
14 March 2021
Customer of the Week
Season 19 Episode 15
28 March 2021
Who’s Brian Now?
Season 19 Episode 16
11 April 2021
The Young Parent Trap
Season 19 Episode 17
18 April 2021
Meg Goes to College
Season 19 Episode 18
2 May 2021
Family Cat
Season 19 Episode 19
9 May 2021
Tales of Former Sports Glory
Season 19 Episode 20
16 May 2021
