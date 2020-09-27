В 19 сезоне сериала «Гриффины» Питер со своими приятелями атакует мусорный бак. Там друзей ожидает поистине магическая находка. В церкви Стьюи недоволен слабым сигналом Wi-Fi и отсутствием печенья. Он устраивает саботаж, из-за которого горожане начинают сторониться Лоис. Брайан и Стьюи неверно истолковывают ситуацию. Лоис гадает, откуда Стьюи знает слово, которое произнес в храме. Сначала она считает, что во всем виновато телевидение, но спустя некоторое время догадывается, что дело в ее супруге. Миссис Гриффин собирается посетить реабилитационный центр, чтобы разобраться с проблемой.