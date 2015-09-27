Menu
Family Guy 1999, season 14

Season premiere 27 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Family Guy" season 14 description

В 14 сезоне сериала «Гриффины» герои решают отправиться в Южную Корею после того, как узнают о прошлом Куагмайра. Оказывается, он был киноактером и снимался в корейском мелодраматическом сериале. Крис превращается в сексуального маньяка, а Стьюи мучается от ночных кошмаров. Чтобы решить свои проблемы со сном, герой просит Брайана залезть к нему в голову и поискать там источник зла. В последующих эпизодах Стьюи конструирует друга-робота, а Питер все глубже погрязает в своем алкоголизме. Его возросшая тяга к спиртному отражается не только на Гриффинах, но и на остальных жителях города.

Pilling Them Softly
Season 14 Episode 1
27 September 2015
Papa Has a Rollin' Son
Season 14 Episode 2
4 October 2015
Guy, Robot
Season 14 Episode 3
11 October 2015
Peternormal Activity
Season 14 Episode 4
25 October 2015
Peter, Chris, & Brian
Season 14 Episode 5
8 November 2015
Peter's Sister
Season 14 Episode 6
15 November 2015
Hot Pocket-Dial
Season 14 Episode 7
22 November 2015
Brokeback Swanson
Season 14 Episode 8
6 December 2015
A Shot in the Dark
Season 14 Episode 9
13 December 2015
Candy, Quahog Marshmallow
Season 14 Episode 10
3 January 2016
The Peanut Butter Kid
Season 14 Episode 11
10 January 2016
Scammed Yankees
Season 14 Episode 12
17 January 2016
An App a Day
Season 14 Episode 13
14 February 2016
Underage Peter
Season 14 Episode 14
21 February 2016
A Lot Going on Upstairs
Season 14 Episode 15
6 March 2016
The Heartbreak Dog
Season 14 Episode 16
13 March 2016
Take a Letter
Season 14 Episode 17
17 April 2016
The New Adventures of Old Tom
Season 14 Episode 18
8 May 2016
Run, Chris, Run
Season 14 Episode 19
15 May 2016
Road to India
Season 14 Episode 20
22 May 2016
