В 14 сезоне сериала «Гриффины» герои решают отправиться в Южную Корею после того, как узнают о прошлом Куагмайра. Оказывается, он был киноактером и снимался в корейском мелодраматическом сериале. Крис превращается в сексуального маньяка, а Стьюи мучается от ночных кошмаров. Чтобы решить свои проблемы со сном, герой просит Брайана залезть к нему в голову и поискать там источник зла. В последующих эпизодах Стьюи конструирует друга-робота, а Питер все глубже погрязает в своем алкоголизме. Его возросшая тяга к спиртному отражается не только на Гриффинах, но и на остальных жителях города.