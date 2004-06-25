|2 July 2004
|Russia
|12+
|5 August 2004
|Albania
|1 July 2004
|Argentina
|30 June 2004
|Aruba
|30 June 2004
|Australia
|9 July 2004
|Austria
|30 June 2004
|Bahrain
|1 July 2004
|Belarus
|14 July 2004
|Belgium
|2 July 2004
|Bolivia
|5 August 2004
|Bosnia and Herzegovina
|2 July 2004
|Brazil
|9 July 2004
|Bulgaria
|30 June 2004
|Canada
|1 July 2004
|Chile
|5 August 2004
|China
|30 June 2004
|Colombia
|2 July 2004
|Costa Rica
|15 July 2004
|Croatia
|9 July 2004
|Cyprus
|22 July 2004
|Czechia
|7 July 2004
|Denmark
|9 July 2004
|Ecuador
|14 July 2004
|Egypt
|2 July 2004
|El Salvador
|9 July 2004
|Estonia
|7 July 2004
|Finland
|14 July 2004
|France
|8 July 2004
|Germany
|16 July 2004
|Great Britain
|7 July 2004
|Greece
|2 July 2004
|Guatemala
|2 July 2004
|Honduras
|30 June 2004
|Hong Kong
|12 August 2004
|Hungary
|9 July 2004
|Iceland
|23 July 2004
|India
|30 June 2004
|Indonesia
|16 July 2004
|Ireland
|15 July 2004
|Israel
|16 September 2004
|Italy
|7 July 2004
|Jamaica
|10 July 2004
|Japan
|14 July 2004
|Jordan
|2 July 2004
|Kazakhstan
|9 July 2004
|Kenya
|30 June 2004
|Kuwait
|16 July 2004
|Latvia
|15 July 2004
|Lebanon
|25 June 2004
|Lithuania
|1 July 2004
|Malaysia
|2 July 2004
|Mexico
|14 July 2004
|Netherlands
|1 July 2004
|New Zealand
|2 July 2004
|Nicaragua
|17 July 2004
|Nigeria
|5 August 2004
|North Macedonia
|8 July 2004
|Norway
|14 July 2004
|Oman
|30 June 2004
|Panama
|1 July 2004
|Peru
|30 June 2004
|Philippines
|20 August 2004
|Poland
|15 July 2004
|Portugal
|2 July 2004
|Puerto Rico
|7 July 2004
|Qatar
|16 July 2004
|Romania
|15 July 2004
|Serbia
|30 June 2004
|Singapore
|22 July 2004
|Slovakia
|29 July 2004
|Slovenia
|9 July 2004
|South Africa
|30 June 2004
|South Korea
|14 July 2004
|Spain
|7 July 2004
|Sweden
|7 July 2004
|Switzerland
|16 July 2004
|Syrian Arab Republic
|3 July 2004
|Taiwan
|9 July 2004
|Tanzania
|1 July 2004
|Thailand
|2 July 2004
|Turkey
|30 June 2004
|UAE
|30 June 2004
|USA
|2 July 2004
|Ukraine
|30 June 2004
|Uruguay
|14 July 2004
|Venezuela
|16 July 2004
|Zimbabwe