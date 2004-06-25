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Poster of Spider-Man 2
8.1
Spider-Man 2 - Trailer
Kinoafisha Films Spider-Man 2
8.1

Spider-Man 2

, 2004
Spider-Man 2
USA / Action, Sci-Fi, Adventure / 18+
Tickets Trailers
Tickets
Poster of Spider-Man 2
8.1
Tickets
Spider-Man 2 - Trailer
Spider-Man 2  Trailer

Synopsis

Peter Parker is beset with troubles in his failing personal life as he battles a brilliant scientist named Doctor Otto Octavius.

Cast

Tobey Maguire
Tobey Maguire
Peter Parker
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Mary Jane Watson
Alfred Molina
Alfred Molina
Dr. Otto Octavius
James Franco
James Franco
Harry Osborn
Elizabeth Banks
Elizabeth Banks
Bruce Campbell
Bruce Campbell
Rosemary Harris
May Parker
Joel McHale
Joel McHale
J.K. Simmons
J.K. Simmons
J. Jonah Jameson
Donna Murphy
Rosalie Octavius
Daniel Gillies
Daniel Gillies
John Jameson
Dylan Baker
Dylan Baker
Dr. Curt Connors
Director Sam Raimi
Writer Stan Lee, Alfred Gough, Miles Millar, Michael Chabon, Steve Ditko
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2004
Online premiere 15 May 2019
World premiere 25 June 2004
Release date
2 July 2004 Russia 12+
5 August 2004 Albania
1 July 2004 Argentina
30 June 2004 Aruba
30 June 2004 Australia
9 July 2004 Austria
30 June 2004 Bahrain
1 July 2004 Belarus
14 July 2004 Belgium
2 July 2004 Bolivia
5 August 2004 Bosnia and Herzegovina
2 July 2004 Brazil
9 July 2004 Bulgaria
30 June 2004 Canada
1 July 2004 Chile
5 August 2004 China
30 June 2004 Colombia
2 July 2004 Costa Rica
15 July 2004 Croatia
9 July 2004 Cyprus
22 July 2004 Czechia
7 July 2004 Denmark
9 July 2004 Ecuador
14 July 2004 Egypt
2 July 2004 El Salvador
9 July 2004 Estonia
7 July 2004 Finland
14 July 2004 France
8 July 2004 Germany
16 July 2004 Great Britain
7 July 2004 Greece
2 July 2004 Guatemala
2 July 2004 Honduras
30 June 2004 Hong Kong
12 August 2004 Hungary
9 July 2004 Iceland
23 July 2004 India
30 June 2004 Indonesia
16 July 2004 Ireland
15 July 2004 Israel
16 September 2004 Italy
7 July 2004 Jamaica
10 July 2004 Japan
14 July 2004 Jordan
2 July 2004 Kazakhstan
9 July 2004 Kenya
30 June 2004 Kuwait
16 July 2004 Latvia
15 July 2004 Lebanon
25 June 2004 Lithuania
1 July 2004 Malaysia
2 July 2004 Mexico
14 July 2004 Netherlands
1 July 2004 New Zealand
2 July 2004 Nicaragua
17 July 2004 Nigeria
5 August 2004 North Macedonia
8 July 2004 Norway
14 July 2004 Oman
30 June 2004 Panama
1 July 2004 Peru
30 June 2004 Philippines
20 August 2004 Poland
15 July 2004 Portugal
2 July 2004 Puerto Rico
7 July 2004 Qatar
16 July 2004 Romania
15 July 2004 Serbia
30 June 2004 Singapore
22 July 2004 Slovakia
29 July 2004 Slovenia
9 July 2004 South Africa
30 June 2004 South Korea
14 July 2004 Spain
7 July 2004 Sweden
7 July 2004 Switzerland
16 July 2004 Syrian Arab Republic
3 July 2004 Taiwan
9 July 2004 Tanzania
1 July 2004 Thailand
2 July 2004 Turkey
30 June 2004 UAE
30 June 2004 USA
2 July 2004 Ukraine
30 June 2004 Uruguay
14 July 2004 Venezuela
16 July 2004 Zimbabwe
MPAA PG-13
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $788,253,491
Production Columbia Pictures, Marvel Enterprises, Laura Ziskin Productions
Also known as
Spider-Man 2, El hombre araña 2, Homem-Aranha 2, Человек-паук 2, Ämblikmees 2, Čovjek-pauk 2, Hörümçək-adam 2, Köngulóarmaðurinn 2, Người Nhện 2, O'rgimchak-odam 2, Omul-păianjen 2, Örümcek-Adam 2, Pókember 2, Spider-Man 2 - Hämähäkkimies 2, Spider-Man 2 Lives, Spider-Man 2: The IMAX Experience, Spider-Man 2.1, Spider-Man: No More, Spiderman 2, The Amazing Spider-Man, Zirnekļcilvēks 2, Žmogus-voras 2, Σπάιντερμαν 2, Людина-павук 2, Өрмекші-адам 2, Спайдър-мен 2, Спајдермен 2, स्पाइडर-मैन २, スパイダーマン2, 蜘蛛人2, Spajdermen 2, ობობა-კაცი 2, 蜘蛛侠2 (托比·马奎尔), Chelovek-pauk 2, Homem Aranha 2, ပင့်ကူလူသား ၂, სპაიდერმენი 2, Hämähäkkimies 2, Lyudyna-pavuk 2, Spaĭdŭr-men 2, Spider Man II, Spider-Man 2 - Spider-Man ist zurück, Spáinterman 2, スパイダーマン2：2004, Spider-Man II, الرجل العنكبوت ٢

Film rating

8.1
Rate 78 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  199 In the Action genre  59 In the Sci-Fi genre  32 In the Adventure genre  56 In films of USA  136 In films of 2004  5
Updated 22 July 2026

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Quotes

Henry Jackson Hi, Peter!
Peter Parker Hey, Henry! You've grown tall.
May Parker You'll never guess who he wants to be... Spider-Man!
Peter Parker Why?
May Parker He knows a hero when he sees one. Too few characters out there, flying around like that, saving old girls like me. And Lord knows, kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people. Setting examples for all of us. Everybody loves a hero. People line up for them, cheer them, scream their names. And years later, they'll tell how they stood in the rain for hours just to get a glimpse of the one who taught them how to hold on a second longer. I believe there's a hero in all of us, that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride, even though sometimes we have to be steady, and give up the thing we want the most. Even our dreams.
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Showtimes Showtimes and Tickets
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15:15 from 400 ₽
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18:30 from 550 ₽
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