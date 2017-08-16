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Poster of The Hitman's Bodyguard
7.6
The Hitman's Bodyguard - Dubbed final trailer
Kinoafisha Films The Hitman's Bodyguard
7.6

The Hitman's Bodyguard

, 2017
The Hitman's Bodyguard
USA / Action, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Hitman's Bodyguard
7.6
The Hitman's Bodyguard - Dubbed final trailer
The Hitman's Bodyguard  Dubbed final trailer

Synopsis

The world's top bodyguard gets a new client, a hit man who must testify at the International Court of Justice. They must put their differences aside and work together to make it to the trial on time.

Cast

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds
Michael Bryce
Elodie Yung
Elodie Yung
Amelia Roussel
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Darius Kincaid
Salma Hayek
Salma Hayek
Gary Oldman
Gary Oldman
Vladislav Dukhovich
Richard E. Grant
Richard E. Grant
Seifert
Kirsty Mitchell
Kirsty Mitchell
Joaquim de Almeida
Joaquim de Almeida
Josephine de la Baume
Josephine de la Baume
Sam Hazeldine
Sam Hazeldine
Ori Pfeffer
Ori Pfeffer
Yuri Kolokolnikov
Yuri Kolokolnikov
Ivan
Director Patrick Hughes
Writer Tom O'Connor
Composer Atli Örvarsson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2017
Online premiere 25 August 2017
World premiere 16 August 2017
Release date
5 May 2022 Russia MDfilm 18+
14 September 2017 Argentina
31 August 2017 Australia
31 August 2017 Austria
20 August 2017 Belarus
31 August 2017 Brazil
1 September 2017 Bulgaria
18 August 2017 Cambodia
18 August 2017 Canada
24 August 2017 Chile
22 September 2017 China
31 August 2017 Colombia
31 August 2017 Croatia
17 August 2017 Cyprus
17 August 2017 Czechia
31 August 2017 Denmark
16 August 2017 Egypt
18 August 2017 Estonia
18 August 2017 Finland
23 August 2017 France
31 August 2017 Germany
18 August 2017 Great Britain
17 August 2017 Greece
17 August 2017 Hong Kong
24 August 2017 Hungary
25 August 2017 India
16 August 2017 Indonesia
18 August 2017 Ireland 16
17 August 2017 Israel
5 October 2017 Italy
20 August 2017 Kazakhstan
24 August 2017 Kuwait
18 August 2017 Latvia
18 August 2017 Lithuania
25 August 2017 Mexico
17 August 2017 Netherlands
31 August 2017 New Zealand
1 September 2017 Norway
31 August 2017 Peru
23 August 2017 Philippines
18 August 2017 Poland
24 August 2017 Portugal
1 September 2017 Romania
17 August 2017 Singapore
17 August 2017 Slovakia
18 August 2017 South Africa
30 August 2017 South Korea
25 August 2017 Spain
18 August 2017 Sweden
23 August 2017 Switzerland
18 August 2017 Taiwan
24 August 2017 Thailand
18 August 2017 Turkey
17 August 2017 UAE
18 August 2017 USA
17 August 2017 Ukraine
12 October 2017 Uruguay
18 August 2017 Viet Nam
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $183,431,147
Production Summit Entertainment, Millennium Media, Cristal Pictures
Also known as
The Hitman's Bodyguard, Duro de cuidar, Belalı Tanık, Bodyguard Zawodowiec, Bodyguardul Asasinului: Care pe care, Come ti ammazzo il bodyguard, Čuvaj me s leđa, Der Killer & sein Bodyguard, Dupla Explosiva, El otro guardaespaldas, Garda Asasinului: Care pe care, Garda de corp a Asasinului: Care pe care, Hitman & Bodyguard, Hitman's Bodyguard, Hitman's Bodyguard: Care pe care, Killer's Bodyguard, Killera miesassargs, Killers Bodyguard, Krij mi hrbet, L'escorta del sicari, Mon meilleur ennemi, O Guarda-Costas e o Assassino, O Somatofilakas tou Ektelesti, Palgamõrvari ihukaitsja, Qotil tansoqchisi, Qotilning tansoqchisi, Shomer ha'rosh ve'ha'mitna'kesh, Sokkal több mint testőr, Vệ Sĩ Sát Thủ, Zabiják & bodyguard, Zabijakov osobný strážca, Zabijákův osobní strážce, Žudiko asmens sargybinis, Ο σωματοφύλακας του εκτελεστή, Бодигард на убиеца, Мафијашки телохранитељ, Телохранитель киллера, Тілоохоронець кілера, ヒットマンズ・ボディガード, 保鑣救殺手, 殺手保鑣, 王牌保镖, 杀手的保镖, Hitman, ヒットマンズ・ボディガード：2017

Film rating

7.6
Rate 158 votes
6.9 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  773 In the Action genre  186 In the Comedy genre  164 In films of USA  493 In films of 2017  20
Updated 25 February 2026

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The Hitman's Bodyguard - Dubbed final trailer
The Hitman's Bodyguard Dubbed final trailer
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The Hitman's Bodyguard Dubbed teaser trailer
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