Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Central Intelligence
7.0
Central Intelligence - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Central Intelligence
7.0

Central Intelligence

, 2016
Central Intelligence
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Central Intelligence
7.0
Central Intelligence - Dubbed trailer 2
Central Intelligence  Dubbed trailer 2

Synopsis

After he reconnects with an awkward pal from high school through Facebook, a mild-mannered accountant is lured into the world of international espionage.

Cast

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson
Bob Stone
Amy Ryan
Amy Ryan
Agent Pamela Harris
Kevin Hart
Kevin Hart
Calvin Joyner
Ed Helms
Ed Helms
Bobby Brown
Bobby Brown
Danielle Nicolet
Danielle Nicolet
Maggie
Jason Bateman
Jason Bateman
Trevor
Aaron Paul
Aaron Paul
Phil
Ryan Hansen
Ryan Hansen
Steve
Tim Griffin
Agent Stan Mitchell
Timothy John Smith
Agent Nick Cooper
Sione Kelepi
Young Robbie
Director Rawson Marshall Thurber
Writer Ike Barinholtz, David Stassen, Rawson Marshall Thurber
Composer Ludwig Göransson, Theodore Shapiro
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2016
Online premiere 1 July 2016
World premiere 10 June 2016
Release date
7 July 2016 Russia UPI 16+
7 July 2016 Argentina
8 July 2016 Australia
7 July 2016 Belarus
11 August 2016 Brazil
17 June 2016 Bulgaria
17 June 2016 Canada
30 June 2016 Denmark
26 June 2016 Estonia
24 August 2016 France
16 June 2016 Germany
1 July 2016 Great Britain
16 June 2016 Greece
15 June 2016 Hungary
15 June 2016 Indonesia
1 July 2016 Ireland
14 July 2016 Italy
7 July 2016 Kazakhstan
1 July 2016 Lithuania
16 June 2016 Netherlands
17 June 2016 Norway
30 June 2016 Portugal
1 July 2016 Romania
16 June 2016 Singapore
8 July 2016 Spain
17 June 2016 Sweden
6 October 2016 Switzerland
24 June 2016 Turkey
17 June 2016 USA
7 July 2016 Ukraine
17 June 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $216,940,871
Production New Line Cinema, Universal Pictures, RatPac-Dune Entertainment
Also known as
Central Intelligence, Un espía y medio, Agence de renseignement, Agent i pół, Agenti aproape secreti, Agents presque secrets, Central de Inteligência, Central Intelligence (EXTENDED AND THEATRICAL VERSION), Centrálna inteligencia, Centrální inteligence, Centrines pajegos, Điệp Viên Không Hoàn Hảo, Josus do'stlar, Központi hírszerzés, Luurespetsid, Merkezi İstihbarat, Obveščevalna, Pusotrs spiegs, Sokhen va'khetzi, Tajna služba, Um Espião e Meio, Una spia e mezzo, Κέντρο ευφυΐας, Агент и 1/2, Обавештајци, Півтора шпигуна, Полтора шпиона, セントラル・インテリジェンス, 中央情爆員, 中央情爆员, Central Intelligence - Zwei Buddies gegen die CIA, Obavještajci, Центральна розвідка

Film rating

7.0
Rate 17 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 27 February 2026

Film Trailers

All trailers
Central Intelligence - Dubbed trailer 2
Central Intelligence Dubbed trailer 2
Central Intelligence - Dubbed trailer 1
Central Intelligence Dubbed trailer 1
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Central Intelligence

Quotes

[from end of movie bloopers]
Calvin Joyner Are you not a super tool? You're not even Robbie Wheirdicht. You're Bob Stone!
Bob Stone Shh! I made that name up.
Calvin Joyner So what?
Bob Stone It's not real.
Calvin Joyner What does that mean? What, you think Mr. T, and Sting, and The Rock... You think those guys are real? That's a bunch of dumbass nicknames by a bunch of dumbass people.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Central Intelligence

Ride Along
Ride Along Comedy, Action
2014, USA
6.0
Ride Along 2
Ride Along 2 Action, Comedy
2016, USA
6.0
Blue Streak
Blue Streak Action, Comedy, Adventure
1999, USA
6.0
Night School
Night School Comedy
2018, USA
5.0
The Wedding Ringer
The Wedding Ringer Comedy
2015, USA
6.0
Red Notice
Red Notice Action, Comedy
2021, USA
7.0
Get Hard
Get Hard Comedy
2015, USA
6.0
Pain & Gain
Pain & Gain Drama, Action, Comedy
2013, USA
6.0
Jumanji: The Next Level
Jumanji: The Next Level Adventure, Comedy
2019, USA
7.0
The Upside
The Upside Drama, Comedy
2018, USA
7.0
Baywatch
Baywatch Comedy, Action
2017, USA
6.0
Jungle Cruise
Jungle Cruise Adventure
2021, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more