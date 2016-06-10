|7 July 2016
|Russia
|UPI
|16+
|7 July 2016
|Argentina
|8 July 2016
|Australia
|7 July 2016
|Belarus
|11 August 2016
|Brazil
|17 June 2016
|Bulgaria
|17 June 2016
|Canada
|30 June 2016
|Denmark
|26 June 2016
|Estonia
|24 August 2016
|France
|16 June 2016
|Germany
|1 July 2016
|Great Britain
|16 June 2016
|Greece
|15 June 2016
|Hungary
|15 June 2016
|Indonesia
|1 July 2016
|Ireland
|14 July 2016
|Italy
|7 July 2016
|Kazakhstan
|1 July 2016
|Lithuania
|16 June 2016
|Netherlands
|17 June 2016
|Norway
|30 June 2016
|Portugal
|1 July 2016
|Romania
|16 June 2016
|Singapore
|8 July 2016
|Spain
|17 June 2016
|Sweden
|6 October 2016
|Switzerland
|24 June 2016
|Turkey
|17 June 2016
|USA
|7 July 2016
|Ukraine
|17 June 2016
|Viet Nam