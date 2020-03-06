Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Spenser Confidential
Poster of Spenser Confidential
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 6.2
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Spenser Confidential

Spenser Confidential

Spenser Confidential 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2020
Online premiere 6 March 2020
World premiere 6 March 2020
MPAA R
Budget $95,000,000
Production Netflix, Original Film, Closest to the Hole Productions
Also known as
Spenser Confidential, Spenser: Confidencial, Công Lý Của Spenser, Slaptasis Spenseris, Śledztwo Spensera, Spenser az igazság nyomában, Spenser Kanunları, Spravedlnost podle Spensera, Troco em Dobro, Usaldusväärne Spenser, Wonderland, Σπένσερ: Εμπιστευτικό, Конфиденциално за Спенсър, Правосудие Спенсера, Спенсер: Конфіденційно, スペンサー・コンフィデンシャル, 史賓賽的機密任務
Director
Peter Berg
Peter Berg
Cast
Mark Wahlberg
Mark Wahlberg
Alan Arkin
Alan Arkin
Colleen Camp
Colleen Camp
Bokeem Woodbine
Bokeem Woodbine
Cast and Crew
Similar films for Spenser Confidential
Mile 22 6.3
Mile 22 (2018)
2 Guns 7.0
2 Guns (2013)
Project Power 6.0
Project Power (2020)
The Vault 7.1
The Vault (2020)
Six Underground 6.4
Six Underground (2019)
My Spy 7.1
My Spy (2019)
21 Bridges 7.2
21 Bridges (2019)
Shaft 6.4
Shaft (2019)
The Outsider 6.4
The Outsider (2018)
American Assassin 7.0
American Assassin (2017)
The Hitman's Bodyguard 7.6
The Hitman's Bodyguard (2017)
Patriots Day 7.4
Patriots Day (2016)

Film rating

6.2
Rate 13 votes
6.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Spenser [Hawk grabs the shotgun] No, no, no. No, you don't get the cool gun.
Hawk Aw. Hawk is the name of a motherfucker with a shotgun. Spenser does your taxes.
Spenser That was good. I'll give you that one.
Listen to the
soundtrack Spenser Confidential
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more