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Poster of Robin Hood
6.3
Robin Hood - Teaser trailer
Kinoafisha Films Robin Hood
6.3

Robin Hood

, 2018
Robin Hood
USA / Adventure / 18+
Trailers
Poster of Robin Hood
6.3
Robin Hood - Teaser trailer
Robin Hood  Teaser trailer

Synopsis

A gritty take on the classic Robin Hood story.

Cast

Taron Egerton
Taron Egerton
Robin of Loxley
Jamie Foxx
Jamie Foxx
John
Eve Hewson
Eve Hewson
Marian
Jamie Dornan
Jamie Dornan
Will Tillman
Paul Anderson
Paul Anderson
Guy of Gisbourne
Ben Mendelsohn
Ben Mendelsohn
Sheriff of Nottingham
Josh Herdman
Josh Herdman
Tim Minchin
Tim Minchin
Friar Tuck
Björn Bengtsson
Björn Bengtsson
F. Murray Abraham
F. Murray Abraham
Cardinal
Ian Peck
Ian Peck
Arch Deacon
Cornelius Booth
Lord Pembroke
Director Otto Bathurst
Writer Ben Chandler, David James Kelly
Composer Joseph Trapanese
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2018
Online premiere 30 November 2018
World premiere 21 September 2018
Release date
29 November 2018 Russia Централ Партнершип 16+
29 November 2018 Armenia
29 November 2018 Azerbaijan
29 November 2018 Belarus
21 November 2018 Brazil
10 January 2019 Czechia
29 November 2018 Denmark
29 November 2018 Estonia
30 November 2018 Finland
28 November 2018 France
29 November 2018 Georgia
10 January 2019 Germany
23 November 2018 Great Britain
29 November 2018 Greece
21 November 2018 Hong Kong
6 December 2018 Hungary
23 November 2018 Ireland 12A
22 November 2018 Israel
22 November 2018 Italy
29 November 2018 Kazakhstan
29 November 2018 Kyrgyzstan
21 September 2018 Latvia
30 November 2018 Lithuania
29 November 2018 Moldova
22 November 2018 Netherlands
30 November 2018 Norway
29 November 2018 Portugal
22 November 2018 Singapore
6 December 2018 Slovakia
28 November 2018 South Korea 12
5 December 2018 Spain
30 November 2018 Sweden
28 November 2018 Switzerland
29 November 2018 Tajikistan
22 November 2018 Thailand
11 January 2019 Turkey
29 November 2018 Turkmenistan
21 November 2018 USA
29 November 2018 Ukraine
29 November 2018 Uzbekistan
3 November 2018 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $86,493,046
Production Summit Entertainment, TIK Films, Appian Way
Also known as
Robin Hood, Robin Hood: Orígenes, Robin Hud, Robin des Bois, Robin Gud, Robin Hood - L'origine della leggenda, Robin Hood: A Origem, Robin Hood: Forajido, héroe, leyenda, Robin Hood: Origins, Robin Hood: Początek, Robinas Hudas, Robins Huds, Siêu Trộm Lừng Danh Robin Hood, Ρομπέν των Δασών, Робин Гуд: Начало, Робин Худ: Началото, Робін Гуд, フッド: ザ・ビギニング, 羅賓漢崛起, Robin Hood Forajido, Héroe, Leyenda, 로빈 후드, Robin Hood - A Origem, Robin Hood: Începuturi, フッド：ザ・ビギニング：2018, Robin Hood 2018, Robin Hood Origins

Film rating

6.3
Rate 83 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2954 In the Adventure genre  561 In films of USA  1786 In films of 2018  114
Updated 25 February 2026

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