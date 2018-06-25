Film Reviews
Диппер Пайнс 15 June 2018, 11:31
Хочу пойти на фильм надеюсь будет интересно.
yakubov121299 5 July 2018, 21:25
Фильм классный , классные спец эффекты , оса просто шикарная , жду новой части
|5 July 2018
|Russia
|WDSSPR
|12+
|19 July 2018
|Albania
|5 July 2018
|Australia
|5 July 2018
|Belarus
|5 July 2018
|Brazil
|24 August 2018
|China
|5 July 2018
|Denmark
|6 July 2018
|Estonia
|4 July 2018
|Finland
|18 July 2018
|France
|26 July 2018
|Germany
|2 August 2018
|Great Britain
|5 July 2018
|Greece
|4 July 2018
|Hong Kong
|26 July 2018
|Hungary
|13 July 2018
|India
|4 July 2018
|Indonesia
|13+
|2 August 2018
|Ireland
|5 July 2018
|Israel
|14 August 2018
|Italy
|31 August 2018
|Japan
|5 July 2018
|Kazakhstan
|6 July 2018
|Latvia
|6 July 2018
|Lithuania
|6 July 2018
|Mexico
|18 July 2018
|Netherlands
|5 July 2018
|New Zealand
|PG
|4 July 2018
|Norway
|12
|15 August 2018
|Portugal
|5 July 2018
|Slovakia
|6 July 2018
|South Africa
|4 July 2018
|South Korea
|4 July 2018
|Spain
|4 July 2018
|Sweden
|18 July 2018
|Switzerland
|4 July 2018
|Taiwan
|6 July 2018
|Turkey
|6 July 2018
|USA
|5 July 2018
|Ukraine
|6 July 2018
|Viet Nam