Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Poster of Ant-Man and the Wasp
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 7
Rate
16 posters
Kinoafisha Films Ant-Man and the Wasp

Ant-Man and the Wasp

Ant-Man and the Wasp 18+
Напомним о выходе в прокат
Ant-Man and the Wasp - trailer in russian
Ant-Man and the Wasp  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2018
Online premiere 5 July 2018
World premiere 25 June 2018
Release date
5 July 2018 Russia WDSSPR 12+
19 July 2018 Albania
5 July 2018 Australia
5 July 2018 Belarus
5 July 2018 Brazil
24 August 2018 China
5 July 2018 Denmark
6 July 2018 Estonia
4 July 2018 Finland
18 July 2018 France
26 July 2018 Germany
2 August 2018 Great Britain
5 July 2018 Greece
4 July 2018 Hong Kong
26 July 2018 Hungary
13 July 2018 India
4 July 2018 Indonesia 13+
2 August 2018 Ireland
5 July 2018 Israel
14 August 2018 Italy
31 August 2018 Japan
5 July 2018 Kazakhstan
6 July 2018 Latvia
6 July 2018 Lithuania
6 July 2018 Mexico
18 July 2018 Netherlands
5 July 2018 New Zealand PG
4 July 2018 Norway 12
15 August 2018 Portugal
5 July 2018 Slovakia
6 July 2018 South Africa
4 July 2018 South Korea
4 July 2018 Spain
4 July 2018 Sweden
18 July 2018 Switzerland
4 July 2018 Taiwan
6 July 2018 Turkey
6 July 2018 USA
5 July 2018 Ukraine
6 July 2018 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $162,000,000
Worldwide Gross $622,674,139
Production Marvel Studios, Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), The Province of Ontario
Also known as
Ant-Man and the Wasp, Ant-Man y la Avispa, Ant-Man a Wasp, Ant-Man et la Guêpe, Homem-Formiga e a Vespa, Человек-муравей и Оса, A Hangya és a Darázs, Ant-Man 2, Ant-Man and the Wasp. El hombre hormiga y La avispa, Ant-Man i Osa, Ant-Man i Wasp, Antman ve'ha'tzir'ah, Cherry Blue, Chumoli-odam va Ari, El hombre hormiga y la avispa, Karınca Adam ve Yaban Arısı, Mravčí Muž a Osa, Mravenčí Muž a Vosa, Người Kiến & Chiến Binh Ong, Omul Furnica si Viespea, Qarışqa adam və Arı, Sipelgamees ja Vapsik, Skruzdėliukas ir vapsva, Skudrcilvēks un Lapsene, Untitled Ant-Man Sequel, Ο Ant-Man και η Σφήκα, Ант-мен и осата, Антмен и Оса, Құмырсқа-адам мен Сона, Людина-мураха та Оса, Човек-мрав и Оса, 앤트맨과 와스프, アントマン＆ワスプ, 蚁人2：黄蜂女现身, 蟻人與黃蜂女, 蟻俠2: 黃蜂女現身
Director
Peyton Reed
Peyton Reed
Cast
Paul Rudd
Paul Rudd
Evangeline Lilly
Evangeline Lilly
Michael Douglas
Michael Douglas
Hannah John-Kamen
Hannah John-Kamen
Michael Pena
Michael Pena
Cast and Crew
Similar films for Ant-Man and the Wasp
Ant-Man 7.9
Ant-Man (2015)
Spider-Man: Homecoming 7.8
Spider-Man: Homecoming (2017)
Spider-Man 2 8.1
Spider-Man 2 (2004)
Captain America: Civil War 8.1
Captain America: Civil War (2016)
Black Widow 7.3
Black Widow (2021)
Captain Marvel 7.4
Captain Marvel (2019)
Black Panther 7.7
Black Panther (2018)
Thor: Ragnarok 8.2
Thor: Ragnarok (2017)
Doctor Strange 8.0
Doctor Strange (2016)
Avengers: Age of Ultron 7.8
Avengers: Age of Ultron (2015)
Captain America: The Winter Soldier 8.0
Captain America: The Winter Soldier (2014)
Iron Man 3 7.8
Iron Man 3 (2013)
Film in Collections
Action Comedies Action Comedies

Film rating

7.6
Rate 204 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  759
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Диппер Пайнс 15 June 2018, 11:31
Хочу пойти на фильм надеюсь будет интересно.
yakubov121299 5 July 2018, 21:25
Фильм классный , классные спец эффекты , оса просто шикарная , жду новой части
Quotes
Scott Lang [shrunk down to a child's size; runs into Pym's car after going undercover in a school]
Dr. Hank Pym Hiya, champ, how was school today?
Scott Lang Aw, ha ha ha! Alright, get your jokes out now, can you fix the suit?
Hope van Dyne So cranky.
Dr. Hank Pym You want a juice box and some string cheese?
Scott Lang Do you really have that?
Film Trailers All trailers
Ant-Man and the Wasp - trailer in russian
Ant-Man and the Wasp Trailer in russian
Ant-Man and the Wasp - russian teaser-trailer
Ant-Man and the Wasp Russian teaser-trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Ant-Man and the Wasp
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more