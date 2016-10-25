Menu
Doctor Strange

Doctor Strange 18+
Synopsis

While on a journey of physical and spiritual healing, a brilliant neurosurgeon is drawn into the world of the mystic arts.
Country USA
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2016
Online premiere 26 October 2016
World premiere 25 October 2016
Release date
28 October 2016 Russia WDSSPR 12+
27 October 2016 Australia
28 October 2016 Belarus
2 November 2016 Brazil
4 November 2016 Bulgaria
4 November 2016 Canada
4 November 2016 China
27 October 2016 Czechia
28 October 2016 Denmark
28 October 2016 Estonia
28 October 2016 Finland
26 October 2016 France
27 October 2016 Germany
25 October 2016 Great Britain
27 October 2016 Greece
26 October 2016 Hong Kong
3 November 2016 Hungary
4 November 2016 India
25 October 2016 Ireland
3 November 2016 Israel
26 October 2016 Italy
28 October 2016 Kazakhstan
28 October 2016 Lithuania
28 October 2016 Mexico
27 October 2016 Netherlands
27 October 2016 New Zealand
27 October 2016 Portugal
3 November 2016 Slovakia
26 October 2016 South Korea
28 October 2016 Spain
28 October 2016 Sweden
26 October 2016 Switzerland
25 October 2016 Taiwan, Province of China
4 November 2016 USA
28 October 2016 Ukraine
28 October 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $165,000,000
Worldwide Gross $677,796,833
Production Marvel Studios
Also known as
Doctor Strange, Doctor Strange. Hechicero supremo, Doktor Strange, Doctor Strange: Hechicero Supremo, Doutor Estranho, Доктор Стрэндж, 奇異博士, Daktaras Streindžas, Docteur Strange, Doctor Extraño, Doctor Strange: Samay Ka Khel, Doctor Strange. Doctor Extraño, Doktor Strejnxh, Doktor Strenc, Doktor Strenj, Doktors Streindžs, Doqtor streinji, Dr Strange, Dr. Strange, Marvel's Doctor Strange, Phù Thủy Tối Thượng, Доктор Стрейндж, Доктор Стрејнџ, Доктор Стрендж, Доктор Стрэнҷ, دكتور سترينج, 닥터 스트레인지, ドクター・ストレンジ
Director
Scott Derrickson
Scott Derrickson
Cast
Benedict Cumberbatch
Benedict Cumberbatch
Rachel McAdams
Rachel McAdams
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen
Cast and Crew
Film rating

8.0
Rate 215 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  260 In the Fantasy genre  21 In the Adventure genre  72 In films of USA  177
Film Reviews
Максим Майер 6 November 2016, 11:51
Вчера посмотрел этот замечательный фильм и даже сегодня утром , проснулся с мыслями о нем . В отличии от остальных фильмов , во время просмотра , в… Read more…
Андрей 12 November 2016, 14:52
самая худшая и не интересная история от Марвела, которую я смотрел! сюжет фильма откровенно слабый и только игра актёров вытягивает, хотя, "жена… Read more…
Quotes
Kaecilius How long have you been at Kamar-Taj, Mister...
Dr. Stephen Strange Doctor!
Kaecilius Mr. Doctor?
Dr. Stephen Strange It's Strange.
Kaecilius Maybe. Who am I to judge?
