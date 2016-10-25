Kaecilius How long have you been at Kamar-Taj, Mister...
Dr. Stephen Strange Doctor!
Kaecilius Mr. Doctor?
Dr. Stephen Strange It's Strange.
Kaecilius Maybe. Who am I to judge?
