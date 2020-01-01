Menu
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 5.6
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Voyage of Doctor Dolittle

The Voyage of Doctor Dolittle

Dolittle 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A physician discovers that he can talk to animals.
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2020
Online premiere 24 March 2020
World premiere 1 January 2020
Release date
20 February 2020 Russia UPI 12+
16 January 2020 Argentina
16 January 2020 Australia
30 January 2020 Austria
29 January 2020 Belgium
30 January 2020 Bosnia and Herzegovina
20 February 2020 Brazil
17 January 2020 Bulgaria
17 January 2020 Canada
16 January 2020 Chile
23 January 2020 China
2 January 2020 Costa Rica
16 January 2020 Croatia
16 January 2020 Czechia
23 January 2020 Denmark
16 January 2020 Egypt
17 January 2020 Estonia
9 January 2020 Faroe Islands
16 January 2020 Fiji
17 January 2020 Finland
5 February 2020 France
30 January 2020 Germany
7 February 2020 Great Britain
16 January 2020 Greece
23 January 2020 Hong Kong
16 January 2020 Hungary
17 January 2020 Iceland
17 January 2020 India
15 January 2020 Indonesia
7 February 2020 Ireland
5 March 2020 Israel
17 January 2020 Italy
20 March 2020 Japan
16 January 2020 Kuwait
17 January 2020 Latvia
17 January 2020 Lithuania
23 January 2020 Malaysia
31 January 2020 Mexico
16 January 2020 Netherlands
1 January 2020 New Zealand
17 January 2020 Norway
16 January 2020 Panama
16 January 2020 Peru
29 January 2020 Philippines
17 January 2020 Poland
16 January 2020 Portugal
16 January 2020 Puerto Rico
17 January 2020 Romania
16 January 2020 Saudi Arabia
9 January 2020 Serbia
16 January 2020 Singapore
16 January 2020 Slovakia
16 January 2020 Slovenia
8 January 2020 South Korea
24 January 2020 Spain
24 January 2020 Sweden
5 February 2020 Switzerland
24 January 2020 Taiwan
17 January 2020 Turkey
17 January 2020 USA
9 January 2020 Ukraine
2 January 2020 Uruguay
25 January 2020 Viet Nam
MPAA PG
Budget $175,000,000
Worldwide Gross $251,410,631
Production Universal Pictures, Perfect World Pictures, Roth/Kirschenbaum Films
Also known as
Dolittle, The Voyage of Doctor Dolittle, Die fantastische Reise des Dr. Dolittle, Doktor Dolittle, As Aventuras do Dr. Dolittle, Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại, Daktaras Dolitlis, Dūlitls, Dulittl, Eläintohtori Dolittle, Las aventuras del doctor Dolittle, Le voyage du Dr Dolittle, Ντούλιτλ, Доктор Дулитъл, Дулитл, Дулітл, Удивительное путешествие доктора Дулиттла, ドクター・ドリトル, 多力特的奇幻冒险, 杜立德
Director
Cast
Robert Downey Jr.
Antonio Banderas
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 71 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2539
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

mb2022 22 February 2020, 11:19
Говно
alena-gaponenko94 23 February 2020, 12:50
Ожидала большего. 3,5 из 5. Посмотреть на один раз.
Listen to the
soundtrack The Voyage of Doctor Dolittle
Stills
