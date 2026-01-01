Menu
7.5 IMDb Rating: 7.6
Kinoafisha Films The Jungle Book

The Jungle Book

The Jungle Book 18+
Synopsis

Bagheera the Panther and Baloo the Bear have a difficult time trying to convince a boy to leave the jungle for human civilization.
Country USA
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1967
World premiere 18 October 1967
Release date
11 June 1969 Argentina
18 December 1968 Australia
20 December 1968 Austria 12
18 October 1967 Brazil
4 December 1967 Canada
25 August 1994 Czechia U
19 April 1975 Czechoslovakia
27 December 1968 Denmark
16 December 1977 Finland
4 December 1968 France
13 December 1968 Germany
18 November 1968 Great Britain
16 May 1968 Hong Kong
24 May 1979 Hungary KN
12 April 1968 Ireland
1 July 1988 Israel
6 December 1968 Italy
23 July 1968 Japan R15+
21 December 2007 Kuwait
9 September 1971 Mexico
3 December 1967 Netherlands
22 June 1984 New Zealand
16 December 1977 Norway
18 March 1994 Poland
18 December 1968 Portugal
23 October 2015 South Africa
16 December 1968 Spain
26 March 1993 Sweden
18 October 1967 USA
11 April 1968 USSR
MPAA G
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $205,843,612
Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions
Also known as
The Jungle Book, El libro de la selva, Das Dschungelbuch, Djungelboken, Kniha džunglí, Le Livre de la jungle, Viidakkokirja, Книга джунглей, A dzsungel könyve, Cartea Junglei, Cậu Bé Rừng Xanh, Dschungel Buch: Mogli und die Elefantenparade, Dschungel Buch: Tanz der Elefanten, Džiunglių knyga, Dzungliraamat, Il libro della giungla, Jungelboken, Jungle Boek, Jungleboek, Junglebogen, Jungli kitobi, Ketab-e jangal, Kniha dzunglí, Knjiga o džungli, Księga dżungli, Mogli: O Menino Lobo, O Livro da Selva, Orman Çocuğu, Orman kitabı, Sefer Ha-Jungle, To vivlio tis zouglas, Το βιβλίο της ζούγκλας, Джунгли кітабы, Книга джунглів, Книга за Джунглата, Књига о џунгли, ジャングル・ブック（1967）, 森林王子
Director
Wolfgang Reitherman
Cast
Oleg Anofriev
Oleg Anofriev
Alexey Buldakov
Alexey Buldakov
Valeriy Garkalin
Valeriy Garkalin
Emmanuil Vitorgan
Emmanuil Vitorgan
Yuriy Yakovlev
Yuriy Yakovlev
Quotes
Mowgli Oh, Baloo, I wanna stay with you.
Baloo Certainly, you do.
Bagheera Oh? And just how do you think he will survive?
Baloo "How do you think he will... " What do you mean how do you think he... He's with me, ain't he? And I'll learn him all I know.
Bagheera [sarcastic] Oh? That shouldn't take too long.
Stills
