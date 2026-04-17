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9.3
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Staryy oryol
9.3
Staryy oryol
, 2026
Staryy oryol
Russia / Comedy, Family
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9.3
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Going
9
Not going
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Staryy oryol
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Cast
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Mikhail Shults
Murat
Misha Shulc
Murat
Director
Murad Nogmov
Writer
Taymuraz Badziev
,
Dmitry Ivanov
,
David Tsallaev
Composer
Tim Aminov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Production year
2026
World premiere
17 April 2026
Release date
30 July 2026
Russia
Централ Партнершип
Production
MEM Cinema Production
Also known as
Staryy oryol, The Elder Eagle, Дед, Старый орёл, Staryy orel, Старый орел
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Film rating
9.3
Rate
12
votes
8.5
IMDb
Place in the rating
Best Comedies
Best Russian Films
Updated 24 July 2026
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Showtimes
Showtimes and Tickets
Baltika
19:45
from 650 ₽
Kinosfera IMAX
20:15
from 570 ₽
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30 July
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«Staryy oryol» now playing
Thu
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Showtime
20:50
from 400 ₽
Started
20:50
from 400 ₽
Tickets Available
20:50
from 400 ₽
Low price
20:50
from 400 ₽
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