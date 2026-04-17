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Poster of Staryy oryol
9.3
Staryy oryol - Trailer
Kinoafisha Films Staryy oryol
9.3

Staryy oryol

, 2026
Staryy oryol
Russia / Comedy, Family
Tickets Trailers
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Poster of Staryy oryol
9.3
Tickets
Going 9
Not going 2
Staryy oryol - Trailer
Staryy oryol  Trailer

Cast

Alik Karaev
Alik Karaev
Batraz Zelimkhanovich
Pavel Derevyanko
Pavel Derevyanko
Semyon
Nadezhda Mikhalkova
Nadezhda Mikhalkova
Marina
Isa Novikov
Isa Novikov
Marat
Sarmat Nartkoev
David
Sergey Styopin
Sergey Styopin
Glava goroda
Pavel Levkin
Pavel Levkin
Kazbek
Dmitriy Tkachenko
Dmitriy Tkachenko
Timur
Torvich Johnny
Torvich Johnny
Artur
Svetlana Gussaova
Svetlana Gussaova
Susa
Mikhail Shults
Mikhail Shults
Murat
Misha Shulc
Misha Shulc
Murat
Director Murad Nogmov
Writer Taymuraz Badziev, Dmitry Ivanov, David Tsallaev
Composer Tim Aminov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Production year 2026
World premiere 17 April 2026
Release date
30 July 2026 Russia Централ Партнершип
Production MEM Cinema Production
Also known as
Staryy oryol, The Elder Eagle, Дед, Старый орёл, Staryy orel, Старый орел

Film rating

9.3
Rate 12 votes
8.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 24 July 2026

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Staryy oryol - Trailer
Staryy oryol Trailer
Staryy oryol - Trailer
Staryy oryol Trailer
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Showtimes Showtimes and Tickets
Baltika
19:45 from 650 ₽
Kinosfera IMAX
20:15 from 570 ₽
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Thu 30
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Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Baltika
Shodnenskaya
2D
19:45 from 650 ₽
Kinosfera IMAX
Rechnoy vokzal
2D
20:15 from 570 ₽
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10:30 12:35 15:10 17:25 18:30 19:40 22:00 23:20
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