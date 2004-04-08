Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Kill Bill: Vol. 2

Kill Bill: Vol. 2

Kill Bill: Vol. 2 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The Bride continues her quest of vengeance against her former boss and lover Bill, the reclusive bouncer Budd and the treacherous, one-eyed Elle.
Kill Bill: Vol. 2 - trailer in russian
Kill Bill: Vol. 2  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 16 minutes
Production year 2004
Online premiere 30 June 2015
World premiere 8 April 2004
Release date
17 June 2004 Russia 18+
29 April 2004 Argentina
22 April 2004 Australia
23 April 2004 Austria
12 May 2004 Bahrain
18 June 2004 Belarus
21 April 2004 Belgium
8 October 2004 Brazil
10 December 2004 Bulgaria
16 April 2004 Canada
30 April 2004 Chile
22 April 2004 Czechia
23 April 2004 Denmark
8 December 2004 Egypt
2 July 2004 Estonia
23 April 2004 Finland
17 May 2004 France
17 June 2004 Georgia
22 April 2004 Germany
23 April 2004 Great Britain
30 April 2004 Greece
6 May 2004 Hong Kong
29 April 2004 Hungary
21 April 2004 Iceland
20 August 2004 India
14 July 2004 Indonesia
23 April 2004 Ireland
22 April 2004 Israel
23 April 2004 Italy
24 April 2004 Japan
18 June 2004 Kazakhstan
7 July 2004 Kuwait
7 May 2004 Lebanon
8 June 2004 Lithuania
21 May 2004 Mexico
22 April 2004 Netherlands
29 April 2004 New Zealand
7 October 2004 North Macedonia
23 April 2004 Norway
21 May 2004 Panama
7 July 2004 Philippines
23 April 2004 Poland
29 April 2004 Portugal
11 June 2004 Romania
22 April 2004 Singapore
2 September 2004 Slovakia
9 September 2004 Slovenia
14 May 2004 South Korea
23 July 2004 Spain
23 April 2004 Sweden
17 May 2004 Switzerland
30 April 2004 Taiwan, Province of China
21 May 2004 Thailand
23 April 2004 Turkey
12 May 2004 UAE
16 April 2004 USA
18 June 2004 Ukraine
11 June 2004 Uruguay
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $152,161,179
Production Miramax, A Band Apart, Super Cool ManChu
Also known as
Kill Bill: Vol. 2, Kill Bill 2, Kill Bill: Volume 2, Bil ra bekosh 2, Bili Öldürmek: Bölüm 2, Bill'i Öldür: Bölüm 2, Billning qotili 2, Cô Dâu Báo Thù 2, Kill Bill, Kill Bill - A Vingança (vol. 2), Kill Bill - pruudi kättemaks, vol 2, Kill Bill - Volume 2, Kill Bill 2., Kill Bill Part 2, Kill Bill Vol. 2: The Love Story, Kill Bill Vol.2, Kill Bill Volume 2, Kill Bill Volumen 2, Kill Bill, la venganza: Volumen II, Kill Bill, la venganza. Volumen 2, Kill Bill: la venganza - Volumen 2, Kill Bill: Volum 2, Kill Bill: Volume II, Kill Bill: Volumen 2, Kill Bill: Volumul 2, Mokali Billi ori, Nogalināt Bilu 2, Nužudyti Bilą 2, Tuer Bill: Volume 2, Ubila bom Billa 2, Vol. 2, Η εκδίκηση, μέρος 2ο, Убий Бил 2, Убити Била, други део, Убити Білла 2, Убить Билла 2, Убить Билла. Фильм 2, キル・ビル Vol.2, 標殺令2, 追殺比爾2：愛的大逃殺
Director
Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
Cast
Uma Thurman
Uma Thurman
Sonny Cheeba
Vivica A. Fox
Vivica A. Fox
Daryl Hannah
Daryl Hannah
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Cast and Crew
Similar films for Kill Bill: Vol. 2
Elektra 5.3
Elektra (2005)
Дәстүр 7.4
Дәстүр (2023)
Tin Soldier 4.1
Tin Soldier (2023)
Kill Bill: Vol. 1 8.0
Kill Bill: Vol. 1 (2003)
Reservoir Dogs 8.0
Reservoir Dogs (1992)
Jackie Brown 7.8
Jackie Brown (1997)
Pulp Fiction 8.6
Pulp Fiction (1994)
Death Proof 7.0
Death Proof (2007)
Inglourious Basterds 8.0
Inglourious Basterds (2009)
Once Upon a Time in Hollywood 7.3
Once Upon a Time in Hollywood (2019)
Sin City 7.9
Sin City (2005)
True Romance 7.9
True Romance (1993)

Film rating

7.9
Rate 47 votes
8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  443 In the Action genre  112 In the Drama genre  196 In the Thriller genre  81 In the Crime genre  49 In films of USA  282
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Kill Bill: Vol. 2 - trailer in russian
Kill Bill: Vol. 2 Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Kill Bill: Vol. 2
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more