Kill Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 1 18+
Synopsis

The Bride wakens from a four-year coma. The child she carried in her womb is gone. Now she must wreak vengeance on the team of assassins who betrayed her - a team she was once part of.
Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2003
Online premiere 30 April 2025
World premiere 29 September 2003
Release date
4 December 2003 Russia 18+
27 November 2003 Argentina
16 October 2003 Australia
16 October 2003 Austria
31 December 2003 Bahrain
10 December 2003 Belarus
29 October 2003 Belgium
23 April 2004 Brazil
1 October 2004 Bulgaria
10 October 2003 Canada
5 December 2003 Chile
14 November 2003 Colombia
11 December 2004 Croatia
10 October 2003 Czechia
24 October 2003 Denmark
31 December 2003 Egypt
26 December 2003 Estonia
24 October 2003 Finland
26 November 2003 France
16 October 2003 Germany
17 October 2003 Great Britain
21 November 2003 Greece
16 October 2003 Hong Kong
16 October 2003 Hungary
17 October 2003 Iceland
17 October 2003 Ireland
30 October 2003 Israel
24 October 2003 Italy
25 October 2003 Japan
10 December 2003 Kazakhstan
20 January 2004 Kuwait
12 December 2003 Lithuania
5 November 2003 Malta
28 November 2003 Mexico
20 November 2003 Netherlands
16 October 2003 New Zealand
24 October 2003 Norway
5 December 2003 Panama
14 January 2004 Philippines
17 October 2003 Poland
24 October 2003 Portugal
30 January 2004 Romania
1 November 2003 Serbia
23 October 2003 Singapore
10 October 2003 Slovakia
21 November 2003 South Korea
5 March 2004 Spain
3 December 2003 Sweden
16 October 2003 Switzerland
24 October 2003 Taiwan, Province of China
2 January 2004 Turkey
10 October 2003 USA
10 December 2003 Ukraine
28 November 2003 Uruguay
19 November 2003 Venezuela
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $180,908,413
Production Miramax, A Band Apart, Super Cool ManChu
Also known as
Kill Bill: Vol. 1, Kill Bill: Volume 1, Kill Bill, Kill Bill Vol. 1: La venganza, Kill Bill Volume 1, Bil ra bekosh, Bil ra bokosh, Bili Öldürmek: Bölüm 1, Bill'i Öldür: Bölüm 1, Billning qotili, Cô Dâu Báo Thù 1, Kill Bill - A Vingança (vol. 1), Kill Bill - Pruudi kättemaks vol 1, Kill Bill - Vol. 1, Kill Bill - Volume 1, Kill Bill 1, Kill Bill Part 1, Kill Bill, la venganza: Volumen I, Kill Bill: la venganza - Volumen 1, Kill Bill: Volum 1, Kill Bill: Volume I, Kill Bill: Volumen 1, Kill Bill: Volumul 1, Kill Bill. La venganza (volumen 1), Kiru Biru, Nangfa Samurai, Nogalināt Bilu, Nužudyti Bilą 1, Quentin Tarantino's Kill Bill: Volume One, Tuer Bill: Volume 1, Ubila bom Billa 1, Η εκδίκηση, Биллді өлтіру, Убий Бил, Убити Била, први део, Убити Білла, Убить Билла, Убить Билла. Фильм 1, 킬 빌, キル・ビル, 杀死比尔, 標殺令, 追殺比爾
Quentin Tarantino
Cast
Uma Thurman
David Carradine
Daryl Hannah
Michael Madsen
Vivica A. Fox
Cast and Crew
Film rating

8.0
Rate 49 votes
8.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  290 In the Drama genre  126 In the Comedy genre  61 In the Crime genre  34 In the Thriller genre  53 In the Action genre  81 In films of USA  184
Film Reviews
Руслан Русланов 16 November 2023, 02:46
главный вопрос . чернобелые вставки будут цветными? это японская версия?
Weteran Mc 16 June 2024, 23:47
Убить Билла - это легенда, классика начала нулевых. Оценка: 10 из 10. 👍
Kill Bill: Vol. 1 - trailer
Kill Bill: Vol. 1 Trailer
Stills
