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Poster of Protector
6.8
Protector - Trailer
Kinoafisha Films Protector
6.8

Protector

, 2025
Protector
USA / Action, Thriller
Trailers
Going 7
Not going 3
Poster of Protector
6.8
Going 7
Not going 3
Protector - Trailer
Protector  Trailer

Synopsis

Former war hero Nikki's peaceful life is shattered when her daughter is kidnapped. Thrust into the criminal underworld while hunted by cops and military, she must fight to rescue her child.

Cast

Milla Jovovich
Milla Jovovich
Nikki
Matthew Modine
Matthew Modine
Colonel Joseph Lavelle
D.B. Sweeney
D.B. Sweeney
Captain Michaels
Texas Battle
Texas Battle
Swat Team Leader Savoy
Don Harvey
Don Harvey
Sullivan
Michael Stahl-David
Michael Stahl-David
Det. John Blake
Brooklyn Sudano
Brooklyn Sudano
IA Officer Kelly
Isabel Myers
Isabel Myers
Chloe
Shane Williams
Ben Blaine
Arica Himmel
Arica Himmel
Ellie
Gabriel Sloyer
Gabriel Sloyer
The Chairman
Michael Ferragamo
Michael Ferragamo
Bouncer
Director Adrian Grunberg
Writer Bong-Seob Mun
Composer Don Cherel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2025
Online premiere 6 March 2026
World premiere 19 September 2025
Release date
23 April 2026 Russia Синемапарк
26 March 2026 Argentina +16
26 March 2026 Brazil 16
20 February 2026 Canada 14A
16 April 2026 Guatemala
23 April 2026 Kazakhstan 18+
23 April 2026 Kyrgyzstan 18+
9 April 2026 Mexico
23 April 2026 Moldova N 15
16 April 2026 Peru
5 March 2026 Puerto Rico R
26 March 2026 Qatar
15 May 2026 Romania
13 March 2026 South Africa
25 March 2026 South Korea 15
6 March 2026 Spain 16
26 March 2026 UAE 18TC
6 March 2026 USA R
23 April 2026 Uzbekistan 18+
17 July 2026 Viet Nam
Budget $400,000
Worldwide Gross $1,993,982
Production 828 Productions, Aanaxion Studio, American Picture House
Also known as
Protector, Instinto Implacable, Мститель, 72小時即刻救援, Đêm Truy Sát, Instinto protector, Odnaleźć córkę, Védelmező, Vingadora, Захисниця

Film rating

6.8
Rate 12 votes
5.2 IMDb
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Best Films of 2025 
Updated 28 May 2026

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