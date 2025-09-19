Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2025
Online premiere
6 March 2026
World premiere
19 September 2025
Release date
|23 April 2026
|Russia
| Синемапарк
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|26 March 2026
|Argentina
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|+16
|26 March 2026
|Brazil
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|16
|20 February 2026
|Canada
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|14A
|16 April 2026
|Guatemala
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|23 April 2026
|Kazakhstan
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|18+
|23 April 2026
|Kyrgyzstan
|
|18+
|9 April 2026
|Mexico
|
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|23 April 2026
|Moldova
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|N 15
|16 April 2026
|Peru
|
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|5 March 2026
|Puerto Rico
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|R
|26 March 2026
|Qatar
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|15 May 2026
|Romania
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|13 March 2026
|South Africa
|
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|25 March 2026
|South Korea
|
|15
|6 March 2026
|Spain
|
|16
|26 March 2026
|UAE
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|18TC
|6 March 2026
|USA
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|R
|23 April 2026
|Uzbekistan
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|18+
|17 July 2026
|Viet Nam
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Budget
$400,000
Worldwide Gross
$1,993,982
Production
828 Productions, Aanaxion Studio, American Picture House
Also known as
Protector, Instinto Implacable, Мститель, 72小時即刻救援, Đêm Truy Sát, Instinto protector, Odnaleźć córkę, Védelmező, Vingadora, Захисниця