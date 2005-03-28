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Poster of Sin City
7.9
Sin City - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Sin City
7.9

Sin City

, 2005
Sin City
USA / Crime, Thriller, Drama, Action / 18+
Trailers
Poster of Sin City
7.9
Sin City - Dubbed trailer
Sin City  Dubbed trailer

Synopsis

A film that explores the dark and miserable town, Basin City, and tells the story of three different people, all caught up in violent corruption.

Cast

Jessica Alba
Jessica Alba
Nancy
Rosario Dawson
Rosario Dawson
Elijah Wood
Elijah Wood
Maria Bello
Maria Bello
Bruce Willis
Bruce Willis
Hartigan
Benicio Del Toro
Benicio Del Toro
Carla Gugino
Carla Gugino
Josh Hartnett
Josh Hartnett
Michael Madsen
Michael Madsen
Jaime King
Jaime King
Brittany Murphy
Brittany Murphy
Clive Owen
Clive Owen
Dwight
Director Frank Miller, Robert Rodriguez
Writer Frank Miller, Robert Rodriguez
Composer John Debney, Graeme Revell, Robert Rodriguez
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2005
Online premiere 16 September 2013
World premiere 28 March 2005
Release date
2 June 2005 Russia Вест 16+
4 August 2005 Argentina
14 July 2005 Australia
11 August 2005 Austria
26 May 2005 Belarus
1 June 2005 Belgium
29 July 2005 Brazil
3 June 2005 Bulgaria
1 April 2005 Canada
23 June 2005 Croatia
21 July 2005 Czechia
3 June 2005 Denmark
30 November 2005 Egypt
27 May 2005 Estonia
22 July 2005 Finland
1 June 2005 France
11 August 2005 Germany
3 June 2005 Great Britain
22 July 2005 Greece
2 June 2005 Hong Kong
2 June 2005 Hungary
8 July 2005 Iceland
3 June 2005 Ireland
26 May 2005 Israel
1 June 2005 Italy
1 October 2005 Japan
4 June 2005 Kazakhstan
20 May 2005 Latvia
8 July 2005 Lebanon
27 May 2005 Lithuania
22 July 2005 Mexico
2 June 2005 Netherlands
12 May 2005 New Zealand
23 September 2005 North Macedonia
8 July 2005 Norway
12 August 2005 Panama
4 August 2005 Peru
1 June 2005 Philippines
10 June 2005 Poland
9 June 2005 Portugal
9 September 2005 Romania
14 July 2005 Singapore
28 July 2005 Slovakia
7 October 2005 South Africa
30 June 2005 South Korea
12 August 2005 Spain
1 July 2005 Sweden
18 August 2005 Switzerland
27 May 2005 Taiwan
26 May 2005 Thailand
20 April 2005 Trinidad and Tobago
15 July 2005 Turkey
1 April 2005 USA
26 May 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $158,733,820
Production Dimension Films, Troublemaker Studios
Also known as
Sin City, La ciudad del pecado, Город грехов, シン・シティ, Amartoli poli, Amartoli poli, tou Frank Miller, Frank Miller's Sin City, Frank Miller's Sin City - Ciudad del pecado, Grēku pilsēta, Günah Şehri, Günah Sheheri, Gunohlar shahri, Mesto greha, Nuodėmių miestas, Orasul pacatelor, Patu linn, Shahr-e gonah, Sin City - A bűn városa, Sin City - La ville du vice et du péché, Sin City - město hříchu, Sin City - mesto hriechu, Sin City: A Cidade do Pecado, Sin City: Cidade do Pecado, Sin City: Miasto grzechu, Sin City: Град на греха, Thành Phố Tội Ác, Une histoire de Sin City, Αμαρτωλή πόλη, Αμαρτωλή πόλη του Φρανκ Μίλερ, Град греха, Місто гріхів, 萬惡城市, 罪恶之城, Sin City 1, Günah Şəhəri, Nuodemiu miestas, Sin City (Ciudad del pecado), Sin City - Recut, Extended, Sin City 1 (Extended), Thanh Pho Toi Ac, 씬 시티, Grad greha, Sin City - Recut, Unrated, Extended

Film rating

7.9
Rate 72 votes
8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  390 In the Crime genre  44 In the Thriller genre  74 In the Drama genre  171 In the Action genre  112 In films of USA  267 In films of 2005  4
Updated 21 January 2025

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Sin City - Dubbed trailer
Sin City Dubbed trailer
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