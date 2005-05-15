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Poster of Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
8.0
Kinoafisha Films Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
8.0

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

, 2005
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
USA / Sci-Fi, Adventure, Action / 18+
Poster of Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
8.0

Synopsis

Three years into the Clone Wars, the Jedi rescue Palpatine from Count Dooku. As Obi-Wan pursues a new threat, Anakin acts as a double agent between the Jedi Council and Palpatine and is lured into a sinister plan to rule the galaxy.

Cast

Ewan McGregor
Ewan McGregor
Obi-Wan Kenobi
Natalie Portman
Natalie Portman
Padmé
Hayden Christensen
Hayden Christensen
Anakin Skywalker
Christopher Lee
Christopher Lee
Count Dooku
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Mace Windu
Ian McDiarmid
Ian McDiarmid
Supreme Chancellor Palpatine
Jimmy Smits
Jimmy Smits
Senator Bail Organa
Anthony Daniels
Anthony Daniels
C-3PO
Kenny Baker
Peter Mayhew
Ahmed Best
Bai Ling
Bai Ling
Director George Lucas
Writer George Lucas
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 26 minutes
Production year 2005
Online premiere 20 May 2005
World premiere 15 May 2005
Release date
3 October 2013 Russia 12+
19 May 2005 Argentina
19 May 2005 Australia
18 May 2005 Austria
18 May 2005 Bahrain
18 May 2005 Belarus
16 October 2013 Belgium
19 May 2005 Brazil
19 May 2005 Bulgaria
19 May 2005 Canada
19 May 2005 Chile
19 May 2005 China
19 May 2005 Colombia
19 May 2005 Costa Rica
19 May 2005 Croatia
19 May 2005 Czechia
19 May 2005 Denmark
19 May 2005 Dominican Republic
20 May 2005 Ecuador
18 May 2005 Egypt
19 May 2005 El Salvador
20 May 2005 Estonia
19 May 2005 Finland
18 May 2005 France
19 May 2005 Germany
19 May 2005 Great Britain
20 May 2005 Greece
19 May 2005 Guatemala
19 May 2005 Honduras
19 May 2005 Hong Kong
19 May 2005 Hungary
20 May 2005 Iceland
20 May 2005 India
19 May 2005 Indonesia
19 May 2005 Ireland
19 May 2005 Israel
20 May 2005 Italy
9 July 2005 Japan
19 May 2005 Kazakhstan
17 May 2005 Kuwait
19 May 2005 Lebanon
20 May 2005 Lithuania
19 May 2005 Mexico
19 May 2005 Netherlands
19 May 2005 New Zealand
27 May 2005 North Macedonia
19 May 2005 Norway
19 May 2005 Panama
19 May 2005 Peru
19 May 2005 Philippines
19 May 2005 Poland
19 May 2005 Portugal
19 May 2005 Singapore
19 May 2005 Slovakia
19 May 2005 Slovenia
19 May 2005 South Africa
26 May 2005 South Korea
19 May 2005 Spain
19 May 2005 Sweden
20 May 2005 Switzerland
20 May 2005 Taiwan
19 May 2005 Thailand
25 October 2013 Turkey
19 May 2005 UAE
19 May 2005 USA
18 May 2005 Ukraine
19 May 2005 Virgin Islands (U.S.)
MPAA PG-13
Budget $113,000,000
Worldwide Gross $905,595,947
Production Lucasfilm, Mestiere Cinema, Pandora Films
Also known as
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Film rating

8.0
Rate 123 votes
7.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  315 In the Sci-Fi genre  55 In the Adventure genre  89 In the Action genre  95 In films of USA  219 In films of 2005  3
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soundtrack Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

Quotes

Obi-Wan Kenobi [anguished] You were the chosen one! It was said that you would *destroy* the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness!
[turns away, picks up Anakin's lightsaber and looks back]
Anakin Skywalker [shouts] I HATE YOU!
[struggles to climb up the riverbank]
Obi-Wan Kenobi You were my brother, Anakin! I loved you!
[the heat from the lava ignites Darth Vader's clothes; he screams in agony as he burns]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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