Three years into the Clone Wars, the Jedi rescue Palpatine from Count Dooku. As Obi-Wan pursues a new threat, Anakin acts as a double agent between the Jedi Council and Palpatine and is lured into a sinister plan to rule the galaxy.
ProductionLucasfilm, Mestiere Cinema, Pandora Films
Also known as
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