ProductionWalt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Second Mate Productions
Also known as
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, Piratas del Caribe: El cofre de la muerte, Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, A Karib-tenger kalózai: Holtak kincse, Cướp Biển Vùng Caribê: Chiếc Rương Tử Thần, Fluch der Karibik - Die Truhe des Todes, Fluch der Karibik 2, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, Karib dengizi qaroqchilari 2, Karib dengizi qaroqchilari: Murdaning sandig'i, Karib dənizinin quldurları: Ölü adamın sandığı, Karību jūras pirāti: Miroņa lāde, Karibų piratai: Numirėlio skrynia, Kariibi mere piraadid 2: Surnud mehe aardekirst, Oi peirates tis Karaivikis: To sedouki tou nekrou, P.O.T.C. 2, Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka, Piratas das Caraíbas - O Cofre do Homem Morto, Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto, Piratas do Caribe: O Baú da Morte, Pirates 2, Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit, Pirates des Caraïbes: Le coffre du mort, Pirates of the Caribbean - Død mands kiste, Pirates of the Caribbean - Död mans kista, Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2, Pirates of the Caribbean 2, Pirates of the Caribbean 2 - Död mans kista, Pirates of the Caribbean: Kuolleen miehen kirstu, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža, Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja, Pirati s Karibov: Mrtveceva skrinja, Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže, Pirații din Caraibe: Cufărul Omului Mort, Shodedy Hakaribim: Teva Shel Ish Met, Οι πειρατές της Καραϊβικής: Το σεντούκι του νεκρού, Кариб теңізінің қарақшылары: Өлген адамның сандығы, Карибски пирати: Сандъкът на мъртвеца, Пирати са Кариба: Тајна шкриње, Пірати Карибського моря: Скриня мерця, समुंदर के लुटेरे: मुर्दे का खज़ाना, パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト, 加勒比海盗2：聚魂棺, 加勒比海盜 神鬼奇航：聚魂棺, 加勒比海盜：決戰魔盜王, 神鬼奇航2：加勒比海盜, Piraci z Karaibów - Skrzynia Umarlaka, Pirates of the Caribbean 2 - Dead Man's Chest, Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest, Pirates of the Caribbean Dead Mans Chest, Pirates of the Caribbean deel 2, Pirates of the Caribbean II: Dead Man's Chest, Pirates of the Caribbean։ Dead Man's Chest, Der Fluch der Karibik 2, Fluch der Karibik 2 - Des toten Mannes Truhe, Le Coffre du mort, Pirates des Caraïbes 2, Pirates des Caraïbes 2 - Le Secret du coffre maudit, Pirates des Caraïbes 2 : Le Secret du Coffre Maudit, Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest, Пираты Карибского моря 2, قراصنة الكاريبي - صندوق الرجل الميت, 加勒比海盗2：亡灵的宝藏, 加勒比海盗2：决战魔盗王, Fluch der Karibik 2: Die Truhe des Todes, Piratas del Caribe 2 El cofre de la muerte, Piratas del Caribe El Cofre del Hombre Muerto, Piráti z Karibiku 2 - Truhla mrtvého muže, 加勒比海盜2：決戰魔盜王, Karayip Korsanları: Ölü Adam'ın Sandığı, Piratas del Caribe - El cofre de la muerte, Piratas del Caribe 2. El cofre del hombre muerto, Pirates of the Caribbean 2: Dead Man's Chest, Pirates of the Caribbean II, שודדי הקאריביים 2, 캐리비안의 해적-망자의 함, Cướp Biển Vùng Caribe 2: Chiếc Rương Tử Thần