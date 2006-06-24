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Poster of Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
7.9
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest - Trailer
Kinoafisha Films Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
7.9

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

, 2006
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
USA / Action, Fairy Tale, Comedy, Adventure / 18+
Tickets Trailers
Tickets
Poster of Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
7.9
Tickets
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest - Trailer
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest  Trailer

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Jack Sparrow
Orlando Bloom
Orlando Bloom
Will Turner
Keira Knightley
Keira Knightley
Elizabeth Swann
Jack Davenport
Jack Davenport
Norrington
Bill Nighy
Bill Nighy
Davy Jones
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
Governor Weatherby Swann
Lee Arenberg
Pintel
Mackenzie Crook
Mackenzie Crook
Ragetti
Kevin McNally
Kevin McNally
Gibbs
David Bailie
David Bailie
Cotton
Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
Tom Hollander
Tom Hollander
Director Gore Verbinski
Writer Stuart Beattie, Ted Elliott, Terry Rossio, Jay Wolpert
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2006
World premiere 24 June 2006
Release date
13 July 2006 Russia Каскад 12+
20 July 2006 Argentina
6 July 2006 Australia
27 July 2006 Austria
12 July 2006 Belarus
26 July 2006 Belgium
21 July 2006 Brazil
12 July 2006 Bulgaria
7 July 2006 Canada
4 August 2006 Colombia
3 August 2006 Czechia
12 July 2006 Denmark
21 July 2006 Ecuador
16 August 2006 Egypt
12 July 2006 Estonia
12 July 2006 Finland
26 July 2006 France
27 July 2006 Germany
6 July 2006 Great Britain
24 August 2006 Greece
3 August 2006 Hong Kong
20 July 2006 Hungary
28 July 2006 Iceland
6 July 2006 Ireland
13 July 2006 Israel
13 September 2006 Italy
22 July 2006 Japan
13 July 2006 Kazakhstan
11 July 2006 Kuwait
12 July 2006 Latvia
14 July 2006 Lithuania
6 July 2006 Malaysia
21 July 2006 Mexico
13 July 2006 Netherlands
14 July 2006 Norway
11 August 2006 Pakistan
21 July 2006 Panama
21 July 2006 Paraguay
6 July 2006 Philippines
21 July 2006 Poland
20 July 2006 Portugal
13 July 2006 Puerto Rico
25 August 2006 Romania
13 July 2006 Singapore
27 July 2006 Slovakia
4 August 2006 South Africa
6 July 2006 South Korea
11 August 2006 Spain
12 July 2006 Sweden
27 July 2006 Switzerland
6 July 2006 Taiwan
6 July 2006 Thailand
14 July 2006 Turkey
7 July 2006 USA
13 July 2006 Ukraine
7 July 2006 Uruguay
21 July 2006 Venezuela
28 July 2006 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $225,000,000
Worldwide Gross $1,066,179,747
Production Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Second Mate Productions
Also known as
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, Piratas del Caribe: El cofre de la muerte, Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, A Karib-tenger kalózai: Holtak kincse, Cướp Biển Vùng Caribê: Chiếc Rương Tử Thần, Fluch der Karibik - Die Truhe des Todes, Fluch der Karibik 2, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, Karib dengizi qaroqchilari 2, Karib dengizi qaroqchilari: Murdaning sandig'i, Karib dənizinin quldurları: Ölü adamın sandığı, Karību jūras pirāti: Miroņa lāde, Karibų piratai: Numirėlio skrynia, Kariibi mere piraadid 2: Surnud mehe aardekirst, Oi peirates tis Karaivikis: To sedouki tou nekrou, P.O.T.C. 2, Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka, Piratas das Caraíbas - O Cofre do Homem Morto, Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto, Piratas do Caribe: O Baú da Morte, Pirates 2, Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit, Pirates des Caraïbes: Le coffre du mort, Pirates of the Caribbean - Død mands kiste, Pirates of the Caribbean - Död mans kista, Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2, Pirates of the Caribbean 2, Pirates of the Caribbean 2 - Död mans kista, Pirates of the Caribbean: Kuolleen miehen kirstu, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža, Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja, Pirati s Karibov: Mrtveceva skrinja, Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže, Pirații din Caraibe: Cufărul Omului Mort, Shodedy Hakaribim: Teva Shel Ish Met, Οι πειρατές της Καραϊβικής: Το σεντούκι του νεκρού, Кариб теңізінің қарақшылары: Өлген адамның сандығы, Карибски пирати: Сандъкът на мъртвеца, Пирати са Кариба: Тајна шкриње, Пірати Карибського моря: Скриня мерця, समुंदर के लुटेरे: मुर्दे का खज़ाना, パイレーツ・オブ・カリビアン　デッドマンズ・チェスト, 加勒比海盗2：聚魂棺, 加勒比海盜 神鬼奇航：聚魂棺, 加勒比海盜：決戰魔盜王, 神鬼奇航2：加勒比海盜, Piraci z Karaibów - Skrzynia Umarlaka, Pirates of the Caribbean 2 - Dead Man's Chest, Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest, Pirates of the Caribbean Dead Mans Chest, Pirates of the Caribbean deel 2, Pirates of the Caribbean II: Dead Man's Chest, Pirates of the Caribbean։ Dead Man's Chest, Der Fluch der Karibik 2, Fluch der Karibik 2 - Des toten Mannes Truhe, Le Coffre du mort, Pirates des Caraïbes 2, Pirates des Caraïbes 2 - Le Secret du coffre maudit, Pirates des Caraïbes 2 : Le Secret du Coffre Maudit, Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest, Пираты Карибского моря 2, قراصنة الكاريبي - صندوق الرجل الميت, 加勒比海盗2：亡灵的宝藏, 加勒比海盗2：决战魔盗王, Fluch der Karibik 2: Die Truhe des Todes, Piratas del Caribe 2 El cofre de la muerte, Piratas del Caribe El Cofre del Hombre Muerto, Piráti z Karibiku 2 - Truhla mrtvého muže, 加勒比海盜2：決戰魔盜王, Karayip Korsanları: Ölü Adam'ın Sandığı, Piratas del Caribe - El cofre de la muerte, Piratas del Caribe 2. El cofre del hombre muerto, Pirates of the Caribbean 2: Dead Man's Chest, Pirates of the Caribbean II, שודדי הקאריביים 2, 캐리비안의 해적-망자의 함, Cướp Biển Vùng Caribe 2: Chiếc Rương Tử Thần

Film rating

7.9
Rate 201 votes
7.4 IMDb
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In overall ranking  382 In the Action genre  109 In the Fairy Tale genre  19 In the Comedy genre  80 In the Adventure genre  108 In films of USA  263 In films of 2006  9
Updated 23 July 2026

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Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest - Trailer
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Trailer
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