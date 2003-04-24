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During filming, Hugh Jackman's sister popped onto the set. As a prank she was dressed and made up in Jackman's full Wolverine outfit and wandered around the set. She apparently passed very convincingly as Jackman. Bryan Singer didn't realise it wasn't Jackman in the Wolverine costume and, watching her at the time, remarked, 'Hugh is acting very strangely today.'