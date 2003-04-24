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Poster of X-Men 2
8.0
Kinoafisha Films X-Men 2
8.0

X-Men 2

, 2003
X-Men 2
USA / Action, Drama, Sci-Fi / 18+
Poster of X-Men 2
8.0

Synopsis

The X-Men band together to find a mutant assassin who has made an attempt on the President's life, while the Mutant Academy is attacked by military forces.

Cast

Patrick Stewart
Patrick Stewart
Professor Charles Xavier
Hugh Jackman
Hugh Jackman
Wolverine
Ian McKellen
Ian McKellen
Magneto
Halle Berry
Halle Berry
Storm
Famke Janssen
Famke Janssen
Jean Grey
James Marsden
James Marsden
Cyclops
Rebecca Romijn
Rebecca Romijn
Grace
Aaron Stanford
Aaron Stanford
Anna Paquin
Anna Paquin
Rogue
Bruce Davison
Bruce Davison
Shawn Ashmore
Shawn Ashmore
Brian Cox
Brian Cox
William Stryker
Director Bryan Singer
Writer Zak Penn, David Hayter, Michael Dougherty, Dan Harris, Bryan Singer
Composer John Ottman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2003
Online premiere 30 April 2003
World premiere 24 April 2003
Release date
8 May 2003 Russia 12+
30 April 2003 Australia
8 May 2003 Belarus
27 April 2003 Brazil
2 May 2003 Bulgaria
2 May 2003 Canada
29 September 2003 China
1 May 2003 Czechia
30 April 2003 Denmark
2 May 2003 Estonia
30 April 2003 France
1 May 2003 Germany
24 April 2003 Great Britain
2 May 2003 Greece
30 April 2003 Hong Kong
1 May 2003 Hungary
1 May 2003 Ireland 12A
19 June 2003 Israel
30 April 2003 Italy
3 May 2003 Japan
8 May 2003 Kazakhstan
2 May 2003 Lithuania
1 May 2003 Mexico
1 May 2003 Netherlands
30 April 2003 Norway
30 April 2003 Philippines PG
2 May 2003 Portugal
1 May 2003 Singapore
1 May 2003 Slovakia
1 May 2003 Slovenia
1 May 2003 South Korea
30 April 2003 Spain
2 May 2003 Sweden
30 April 2003 Taiwan
2 May 2003 Thailand
2 May 2003 USA
8 May 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $110,000,000
Worldwide Gross $407,711,549
Production Twentieth Century Fox, Marvel Enterprises, Donners' Company
Also known as
X2, X-Men 2, X2: X-Men United, Люди Икс 2, G'aroyib odamlar 2, İks-adamlar 2, Iksmenai 2, Mozje X 2, X-2, X-cilvēki 2, X-mehed 2, X-Men 2: X-Men United, X-Men 2., X-Men II, X-Men United, X-Men: Liên Minh Dị Nhân, X-MEN2, X², X2: X-Men unis, X2: एक्स-में यूनाइटेड, X战警2, X戰警2, Икс адамдар 2, Икс-мен 2, Люди Ікс 2, Х-Мен 2, एक्स-मैन 2, X-Men 2: United, X-Men 2: X2: X-Men United, X-Men X2, X-MEN2：2003, 變種特攻2, Dị Nhân 2: Liên Minh Dị Nhân, X-Men - X2, X-Men 2 United, X-Men 2: X2, 엑스맨2, 엑스맨X2, X-מן 2, X2 : X-Men Unis, X2: United, Iks-odamlar 2

Film rating

8.0
Rate 69 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  259 In the Action genre  76 In the Drama genre  113 In the Sci-Fi genre  43 In films of USA  178 In films of 2003  4
Updated 6 June 2022

Quotes

Professor X Logan, my tolerance for your smoking in the mansion notwithstanding, continue smoking that in here, and you'll spend the rest of your days under the belief that you're a six-year-old girl.
Wolverine You'd do that?
Professor X I'd have Jean braid your hair.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

During filming, Hugh Jackman's sister popped onto the set. As a prank she was dressed and made up in Jackman's full Wolverine outfit and wandered around the set. She apparently passed very convincingly as Jackman. Bryan Singer didn't realise it wasn't Jackman in the Wolverine costume and, watching her at the time, remarked, 'Hugh is acting very strangely today.'

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