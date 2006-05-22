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Poster of X-Men: The Last Stand
7.6
Kinoafisha Films X-Men: The Last Stand
7.6

X-Men: The Last Stand

, 2006
X-Men: The Last Stand
USA / Sci-Fi, Thriller, Action / 18+
Poster of X-Men: The Last Stand
7.6

Synopsis

When a cure is found to treat mutations, lines are drawn amongst the X-Men, led by Professor Charles Xavier, and the Brotherhood, a band of powerful mutants organized under Xavier's former ally, Magneto.

Cast

Patrick Stewart
Patrick Stewart
Professor Charles Xavier
Hugh Jackman
Hugh Jackman
Wolverine
Ian McKellen
Ian McKellen
Magneto
Halle Berry
Halle Berry
Storm
Famke Janssen
Famke Janssen
Phoenix
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Beast
Anna Paquin
Anna Paquin
Rogue
Rebecca Romijn
Rebecca Romijn
Mystique
Shawn Ashmore
Shawn Ashmore
Iceman
Elliot Page
Elliot Page
Ben Foster
Ben Foster
Aaron Stanford
Aaron Stanford
Director Brett Ratner
Writer Simon Kinberg, Zak Penn
Composer John Powell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
Online premiere 25 May 2006
World premiere 22 May 2006
Release date
25 May 2006 Russia 16+
25 May 2006 Australia
25 May 2006 Belarus
26 May 2006 Brazil
26 May 2006 Canada
26 May 2006 Denmark
26 May 2006 Estonia
24 May 2006 France
25 May 2006 Germany
26 May 2006 Great Britain
25 May 2006 Greece
25 May 2006 Hungary 16
26 May 2006 Ireland 12A
25 May 2006 Israel
26 May 2006 Italy
9 September 2006 Japan
25 May 2006 Kazakhstan
26 May 2006 Lithuania
26 May 2006 Mexico
24 May 2006 Netherlands
24 May 2006 Philippines PG
25 May 2006 Portugal
25 May 2006 Slovakia
15 June 2006 South Korea
26 May 2006 Spain
24 May 2006 Sweden
16 June 2006 Taiwan
26 May 2006 USA
25 May 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $210,000,000
Worldwide Gross $460,435,291
Production Twentieth Century Fox, Marvel Entertainment, Donners' Company
Also known as
X-Men: The Last Stand, X-Men: La batalla final, X-Men 3, X3, Люди Икс: Последняя битва, G'aroyib odamlar 3, G'aroyib odamlar: So'nggi intiqom, İks-adamlar: Son müqavimət, Iksmenai: žūtbūtinis mūšis, Mozje X: Zadnji spopad, X III: The Last Stand, X III: Viimeinen kohtaaminen, X-Cilvēki: Pēdējā sadursme, X-mehed: viimane vastuhakk, X-men - I teliki anametrisi, X-Men : L'Affrontement final, X-Men 3 - La batalla final, X-Men 3 - Viimeinen kohtaaminen, X-Men 3: Hamiflat Ha'acharon, X-Men 3: La batalla final, X-Men 3: The Last Stand, X-Men III: La batalla final, X-Men III: The Last Stand, X-Men: Az ellenállás vége, X-Men: Conflitto finale, X-Men: Der letzte Widerstand, X-Men: Final Decision, X-men: L'engagement ultime, X-men: La decisió final, X-Men: La decisión final, X-Men: O confronto final, X-Men: Ostatni bastion, X-Men: Phán Xét Cuối Cùng, X-Men: Poslední vzdor, X-Men: Posledný vzdor, X-Men: Posljednja fronta, X-Men: Son Direniş, X-Men: Ultima înfruntare, X-Men: Viimeinen kohtaaminen, X-Men: Η τελική αναμέτρηση, X-MEN：ファイナル・ディシジョン, X-में: द लास्ट स्टैंड, X3: La batalla final, X战警3：背水一战, X戰警：最後戰役, Икс-мен: Последње упориште, Люди Ікс: Остання битва, Х-Мен: Последният сблъсък, Iks-odamlar 3, X-Men 3: O Confronto Final, 變種特攻3, X-men 3 - L'Affrontement Final, X-Men 3: Son Direniş, Люди Икс Последняя битва, X-מן 3: המפלט האחרון, X戰警3：最後戰役, X-Men 3 - Conflitto finale, X-Men 3 - O Confronto Final, X-Men 3: La decisión final, X-Men : L'Engagement Ultime, X战警3, Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng, G‘aroyib odamlar 3: So‘ngi intiqom

Film rating

7.6
Rate 94 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  792 In the Sci-Fi genre  117 In the Thriller genre  152 In the Action genre  192 In films of USA  509 In films of 2006  12
Updated 4 September 2023
Listen to the
soundtrack X-Men: The Last Stand

Quotes

Eric Lensherr Charles Xavier did more for mutants than you will ever know. My single greatest regret is that he had to die for our dream to live.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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