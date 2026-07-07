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Poster of Moana
6.6
Moana - Final trailer
Kinoafisha Films Moana
6.6

Moana

, 2026
Moana
USA / Adventure, Comedy, Family
Trailers
Going 122
Not going 5
Poster of Moana
6.6
Going 122
Not going 5
Moana - Final trailer
Moana  Final trailer

Synopsis

Like its animated predecessor, the film will celebrate the islands, communities and traditions of Pacific Islanders as seen through the eyes of a young woman eager to pave her own path. Moana’s journey of self-discovery and reflection on the lives of her ancestors won hearts worldwide, as did her newfound friendship with an exiled demigod named Maui.

Cast

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson
Maui
Catherine Laga'aia
Moana
Rena Owen
Gramma Tala
Frankie Adams
Frankie Adams
Sina
John Tui
Chief Tui
Arya Kasarla
Young Moana BD
Jemaine Clement
Jemaine Clement
Tamatoa
Amaya Masoli
Moana (8 years old)
Emma Puahi-Shapazian
Moana (4 years old)
Tealoha Hokulani Carrera
Village Kid
Sam Puefua
Village Fisherman
Sione Milford
Coconut Farmer
Director Thomas Kail
Writer Beau Flynn, Dany Garcia, Ron Clements, John Musker, Kris Williams, Don Hall, Dana Ledoux Miller, Jared Bush
Composer Opetaia Foa'i, Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2026
World premiere 7 July 2026
Release date
20 August 2026 Russia
9 July 2026 Argentina
10 July 2026 Australia
9 July 2026 Austria
13 August 2026 Azerbaijan
9 July 2026 Bahrain
8 July 2026 Belgium
9 July 2026 Brazil
10 July 2026 Bulgaria
10 July 2026 Canada
9 July 2026 Chile
10 July 2026 China
9 July 2026 Colombia
10 July 2026 Croatia
9 July 2026 Czechia
10 July 2026 Finland
8 July 2026 France
9 July 2026 Germany
11 July 2026 Great Britain
9 July 2026 Greece
9 July 2026 Guatemala
9 July 2026 Hong Kong
9 July 2026 Iceland Unrated
10 July 2026 India UA
8 July 2026 Indonesia
10 July 2026 Ireland PG
8 July 2026 Israel All
19 August 2026 Italy
9 July 2026 Kazakhstan 12+
9 July 2026 Kuwait
13 August 2026 Kyrgyzstan
10 July 2026 Latvia
10 July 2026 Lithuania
9 July 2026 Macao A
10 July 2026 Mexico
9 July 2026 Moldova AG
9 July 2026 Montenegro o.A.
10 July 2026 Nepal
8 July 2026 Netherlands 9
10 July 2026 New Zealand
9 July 2026 Oman
9 July 2026 Panama
9 July 2026 Peru
8 July 2026 Philippines PG
10 July 2026 Poland
9 July 2026 Portugal
9 July 2026 Qatar
10 July 2026 Romania
9 July 2026 Saudi Arabia
9 July 2026 Serbia o.A.
9 July 2026 Singapore
11 July 2026 South Africa
8 July 2026 South Korea
10 July 2026 Spain
10 July 2026 Sri Lanka
10 July 2026 Sweden
9 July 2026 Switzerland
8 July 2026 Taiwan
9 July 2026 Thailand G
11 July 2026 Turkey
9 July 2026 UAE 18TC
10 July 2026 USA
11 July 2026 Ukraine
10 July 2026 Viet Nam
Budget $250,000,000
Worldwide Gross $186,105,206
Production Walt Disney Pictures, Canada Audio Visual Tax Credit, Flynn Picture Company
Also known as
Moana, Vaiana, Моана, Hành Trình Của Moana, HU Vaiana, Oceania, Odvážná Vaiana, Vaiana: La Légende du bout du monde, Vajana, Вајана, Ваяна, Смелата Ваяна, ໂມອານາ, モアナと伝説の海, 海洋奇緣, 海洋奇缘：启航, 魔海奇緣, 実写版「モアナと伝説の海」, Moana Live Action, MOANA (live action), 海洋奇缘

Film rating

6.6
Rate 18 votes
5.7 IMDb
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Best Comedies 
Updated 26 July 2026

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