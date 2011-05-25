Menu
Poster of X-Men: First Class
8.1 IMDb Rating: 7.7
16 posters
X-Men: First Class

X-Men: First Class

X-Men: First Class 18+
Synopsis

In 1962, the United States government enlists the help of Mutants with superhuman abilities to stop a malicious dictator who is determined to start World War III.
X-Men: First Class - trailer in russian 3
X-Men: First Class  trailer in russian 3
Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2011
Online premiere 7 April 2020
World premiere 25 May 2011
Release date
2 June 2011 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
2 June 2011 Argentina
18 June 2011 Armenia
2 June 2011 Australia
2 June 2011 Belarus
1 June 2011 Belgium
3 June 2011 Brazil
10 June 2011 Bulgaria
3 June 2011 Canada
2 June 2011 Chile
3 June 2011 Colombia
2 June 2011 Czechia
1 June 2011 Denmark
3 June 2011 Estonia
3 June 2011 Finland
1 June 2011 France
23 June 2011 Georgia
9 June 2011 Germany
1 June 2011 Great Britain
9 June 2011 Greece
2 June 2011 Hong Kong
2 June 2011 Hungary
3 June 2011 Iceland
10 June 2011 India
23 September 2011 Indonesia
1 June 2011 Ireland
2 June 2011 Israel
8 June 2011 Italy
10 June 2011 Japan
2 June 2011 Kazakhstan
2 June 2011 Kuwait
3 June 2011 Lithuania
2 June 2011 Malaysia
3 June 2011 Mexico
2 June 2011 Netherlands
2 June 2011 New Zealand M
1 June 2011 Norway
10 June 2011 Pakistan
3 June 2011 Panama
3 June 2011 Paraguay
2 June 2011 Peru
2 June 2011 Philippines
3 June 2011 Poland
9 June 2011 Portugal
10 June 2011 Romania
2 June 2011 Singapore
2 June 2011 Slovakia
2 June 2011 South Korea
3 June 2011 Spain
3 June 2011 Sweden
3 June 2011 Taiwan
2 June 2011 Thailand
3 June 2011 Turkey
3 June 2011 USA
2 June 2011 Ukraine
17 June 2011 Uruguay
24 June 2011 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $160,000,000
Worldwide Gross $352,616,690
Production Twentieth Century Fox, Marvel Entertainment, Dune Entertainment
Also known as
X: First Class, X-Men: First Class, X-Men: Primera generación, Люди Икс: Первый класс, G'aroyib odamlar: Birinchi sinf, İks-adamlar: Birinci dərəcə, Iksmenai: pirma klasė, Mozje X: Prvi razred, X-cilvēki: Pirmā klase, X-Mehed: Esimene klass, X-men - first class, X-Men - L'inizio, X-Men : Le Commencement, X-Men Origins: Magneto, X-Men: Az elsők, X-Men: Birinci Sınıf, X-Men: Cei dintâi, X-Men: Erste Entscheidung, X-Men: First Generation, X-Men: ha'hat'hala, X-Men: I proti genia, X-Men: O Início, X-Men: Pierwsza klasa, X-Men: Première classe, X-Men: Primeira Classe, X-Men: Prva generacija, X-Men: Prvá trieda, X-Men: První třída, X-Men: Thế Hệ Thứ Nhất, X-Men: Η πρώτη γενιά, X-MEN：ファースト・ジェネレーション, X战警：第一战, X戰警：第一戰, Икс адамдар: Бірінші сынып, Икс-мен: Прва класа, Люди Ікс: Перший клас, Х-Мен: Първа Вълна
Director
Matthew Vaughn
Matthew Vaughn
Cast
James McAvoy
James McAvoy
Michael Fassbender
Michael Fassbender
Nicholas Hoult
Nicholas Hoult
Kevin Bacon
Kevin Bacon
Jason Flemyng
Jason Flemyng
How to Watch the Wolverine Movies in Chronological How to Watch the Wolverine Movies in Chronological

Film rating

8.1
7.7 IMDb
Film Reviews

j_miata 2 April 2015, 12:51
ох-ох
все же любимая из серий комиксовых экранизаций эти икс-мены )

Цитата (fanbunga, 03/06/2011 - 22:27:32):Магнето настолько хорош и… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Цитата (j_miata, 04/06/2011 - 01:23:46):Re: Re: Люди Икс: Первый класс (04 июня 2011 01:23:46) ох-охвсе же любимая из серий комиксовых экранизаций… Read more…
X-Men: First Class - trailer in russian 3
X-Men: First Class Trailer in russian 3
X-Men: First Class - trailer in russian
X-Men: First Class Trailer in russian
