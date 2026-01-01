Also known as

Tayna tretey planety, The Mystery of the Third Planet, Das Geheimnis des dritten Planeten, Тайна третьей планеты, Alicia y el misterio del tercer planeta, Alicja i tajemnica trzeciej planety, Dai san wakusei no himitsu, El misterio del tercer planeta, Il mistero del terzo pianeta, Kolmanda planeedi saladus, Kolmannen kiertotähden salaisuus, Kolmannen planeetan arvoitus, Le mystère de la troisième planète, Mystery of the Third Planet, Stories from a Land Far, Far Away: Mystery of Third Planet, Tajna treće planete, Trečiosios planetos paslaptis, Tredje planetens hemlighet, Таємниця третьої планети, 第三惑星の秘密, Alice e i misteri del terzo pianeta, Il segreto del terzo pianeta

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