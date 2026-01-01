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Poster of The Mystery of the Third Planet
8.0
Kinoafisha Films The Mystery of the Third Planet
8.0

The Mystery of the Third Planet

, 1981
The Mystery of the Third Planet
USSR / Animation, Adventure, Family, Sci-Fi / 18+
Poster of The Mystery of the Third Planet
8.0

Cast

Olga Gromova
Alisa Seleznyova
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
Seleznyov
Yuriy Volyntsev
Zelyonyy
Vasily Livanov
Vasily Livanov
Gromozeka
Grigory Shpigel
Cheery Fellow Oo
Rina Zelyonaya
Rina Zelyonaya
Pyotr Vishnyakov
Verkhovtsev
Vladimir Druzhnikov
Vladimir Druzhnikov
Vladimir Kenigson
Robot at Planet Shelezyaka
Yuri Andreyev
Navigator Basov
Ekaterina Krasnobaeva
Director Roman Kachanov
Writer Kir Bulychev
Composer Aleksandr Zatsepin
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 47 minutes
Production year 1981
World premiere 1 January 1981
Release date
1 January 1981 Russia 6+
6 November 1982 Finland
Worldwide Gross $20,943
Production Dixie Entertainment Productions Inc., Only for Children, Soyuzmultfilm
Also known as
Tayna tretey planety, The Mystery of the Third Planet, Das Geheimnis des dritten Planeten, Тайна третьей планеты, Alicia y el misterio del tercer planeta, Alicja i tajemnica trzeciej planety, Dai san wakusei no himitsu, El misterio del tercer planeta, Il mistero del terzo pianeta, Kolmanda planeedi saladus, Kolmannen kiertotähden salaisuus, Kolmannen planeetan arvoitus, Le mystère de la troisième planète, Mystery of the Third Planet, Stories from a Land Far, Far Away: Mystery of Third Planet, Tajna treće planete, Trečiosios planetos paslaptis, Tredje planetens hemlighet, Таємниця третьої планети, 第三惑星の秘密, Alice e i misteri del terzo pianeta, Il segreto del terzo pianeta

Cartoon rating

8.0
Rate 129 votes
7.8 IMDb
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In overall ranking  294 In the Animation genre  53 In the Adventure genre  83 In the Family genre  42 In the Sci-Fi genre  51 In films of USSR  13 In films of 1981  3
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soundtrack The Mystery of the Third Planet
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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